В начале полномасштабного российского вторжения в Украину войска РФ организовали в городе Наровля Гомельской области Беларуси фильтрационный лагерь для вывезенных из Украины мирных жителей и пленных военных ВСУ, говорится в расследовании «Белорусского расследовательского центра» и .

Ранее об этом лагере рассказывали как попавшие туда украинцы, которых затем удалось вернуть в Украину, так и украинские правозащитники. Однако точно установить местоположение лагеря раньше не удавалось.

Побывавшие в лагере в Наровле украинцы сообщали, что он находится на территории, напоминающей заброшенный колхоз, где также расположена военная техника. По их словам, российские военные пытали попавших в лагерь, причем наиболее жестоким пыткам, говорится в статье, подвергались именно мирные жители.

«Наровля — это была такая пропагандистская картинка, что мы [российские военные] такие, типа, человечные… Но никто же не показывает, как там допрашивали гражданских. А гражданских там били, дай боже… То есть там постоянно были слышны крики», — рассказал военнослужащий ВСУ Богдан Лысенко, который получил ранение и попал в российский плен в конце марта 2022 года.

Беларусский расследовательский центр

В начале 2022 года в лагерь попадали и мирные жители Киевской области — в том числе несовершеннолетние. Так, в Наровле какое-то время находились сыновья украинки Ларисы Ягодинской, которая живет в селе Ораное Киевской области у границы с Беларусью. Российские военные задержали их в марте 2022-го, объявив диверсантами.

«Сказали, что [сыновья] диверсанты, и забрали их, вывезли в Чернобыль. Там оказалось, что они их били, и уже, как потом [младший сын] Слава рассказал, [что старшему], скорее всего, они поломали даже ребра, они битой сильно его били. Он старше. Славу тоже сильно били», — рассказала Ягодинская украинским журналистам из проекта «Слидство.Инфо». Из Чернобыля братьев увезли в Наровлю.

Владислава, которому на тот момент не было 18 лет, позже вернули в Украину из детского дома в Мозыре. Его старшего брата, по последней информации родственников, до сих пор содержат в одной из российских колоний. По словам человека, который сидел с ним больше года, Ягодинского держат не как осужденного, а как свидетеля — но по какому делу, неизвестно.

Авторам расследования удалось выяснить, что фильтрационный лагерь в Наровле находится на территории, которой владеет ООО «Припятский альянс». Выяснить это помогли рассказы украинцев, побывавших в лагере, спутниковые снимки, а также репортаж российского пропагандистского телеканала НТВ о том, как военные РФ оказывают помощь раненому Богдану Лысенко.

Спутниковые снимки также показывают, что российские военные находились на этой территории как минимум до начала мая 2022 года. После отступления из Киевской области, полагают расследователи, маршруты транспортировки пленных изменились.

Опрошенные журналистами юристы и эксперты считают, что действия российских военнослужащих можно расценить как военные преступления, а лагерь в Беларуси не могли открыть без ведома белорусских властей, в том числе Александра Лукашенко.