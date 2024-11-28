«Пока мы их сдерживаем, однако ситуация угрожающая» Бои за Часов Яр продолжаются. Фотографии

В ноябре, как пишет «Медуза» в свежей сводке о боях, российские войска смогли прорваться в центр Часова Яра. Теперь бои идут у главной высоты к югу от Огнеупорного комбината. Одновременно ВС РФ продолжают попытки обойти Часов Яр с юга и с севера. 25 ноября пресс-секретарь оперативно-тактической группировки ВСУ «Луганск» Анастасия Бобовникова заявила в интервью «Суспильне»: «Нужно признать, что ситуация в Часовом Яре угрожающая. Противник уже накопил значительное количество войск и начинает применять различные тактики в надежде, что одна из них сработает. Пока мы их сдерживаем, однако ситуация угрожающая». В свою очередь Андрей Полухин — представитель пресс-службы 24-й украинской Отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, обороняющей город, — сообщил New Voice, что армия РФ начала активнее штурмовать украинские позиции, но подразделения ВСУ стараются не дать ВС РФ возможности закрепиться на позициях, которые они пытаются занять. «Медуза» публикует фотографии украинских военных, держащих оборону в Часовом Яре.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Бойцы 24-й украинской Отдельной механизированной бригады (ОМБр) в укрытии на линии фронта под Часовым Яром. 19 ноября 2024 года Oleg Petrasiuk / пресс-служба 24 ОМБр / Reuters / Scanpix / LETA

Боец 24-й ОМБр готовит к бою 122-мм самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика». 13 ноября 2024 года Oleg Petrasiuk / пресс-служба 24 ОМБр / Reuters / Scanpix / LETA

Украинский военный из 24-й ОМБр под Часовым Яром. 18 ноября 2024 года Oleg Petrasiuk / пресс-служба 24 ОМБр / Reuters / Scanpix / LETA

Украинские военные из 24-й ОМБр с самоходной пушкой 2С5 «Гиацинт-С». 18 ноября 2024 года Oleg Petrasiuk / пресс-служба 24 ОМБр / Reuters / Scanpix / LETA

Украинский военный с САУ 2С1 «Гвоздика». 13 ноября 2024 года Oleg Petrasiuk / пресс-служба 24 ОМБр / Reuters / Scanpix / LETA

Бойцы 24-й ОМБр ведут огонь из «Гиацинта-С». 18 ноября 2024 года Oleg Petrasiuk / пресс-служба 24 ОМБр / Reuters / Scanpix / LETA

Военнослужащий из 24-й ОМБр на линии фронта под Часовым Яром. 19 ноября 2024 года Oleg Petrasiuk / пресс-служба 24 ОМБр / Reuters / Scanpix / LETA

Украинские военные, держащие оборону под Часовым Яром. 19 ноября 2024 года Oleg Petrasiuk / пресс-служба 24 ОМБр / Reuters / Scanpix / LETA

Боец 24-й ОМБр в укрытии в перерыве между боями. 19 ноября 2024 года Oleg Petrasiuk / пресс-служба 24 ОМБр / Reuters / Scanpix / LETA