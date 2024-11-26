Белорусские компании поставляют в Россию микросхемы западного производства, которые используются в истребителях и ракетах Часть этих фирм связаны с Лукашенко, утверждает «Белорусский расследовательский центр»

С сентября 2022 по июнь 2024 года белорусские компании продали российским предприятиям микросхем более чем на 125 миллионов долларов. При этом, несмотря на западные санкции, часть из них (почти на 400 тысяч долларов) — западного производства. Об этом говорится в материале «Белорусского расследовательского центра».

Как выяснили журналисты, за почти два года из Беларуси в Россию отправили почти 10 тысяч микросхем американского и европейского производства. Среди них — микросхемы американской компании Intel, которые используются для запуска и навигации авиабомб. Кроме того, компоненты Intel могут использоваться в истребителях Су-35С, Су-34, беспилотниках «Корсар» и ракетах «Калибр».

В расследовании говорится, что одна из компаний, которая поставляла микросхемы в Россию, — ООО «Алексвит лтд». Только с сентября 2022 по июнь 2023 года она отправила в РФ 131 микросхему американского, финского и немецкого производства. Владелец компании — бывший заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси Сергей Борисюк. По данным расследователей, компания связана с Виктором Шейманом — давним и ближайшим соратником Александра Лукашенко. До 2021 года Шейман возглавлял Управление делами президента. Журналист связался с «Алексвит лтд», назвавшись представителем компании, которая хочет заказать в Европе микросхемы с доставкой в Россию. Представительница компании сказала, что фирма берется только за крупные заказы.

Более полутора тысяч американских микросхем продала в Россию «Логистическая компания Восток», утверждают журналисты. Всего с декабря 2022 по март 2023 года она экспортировала в Россию более 215 тысяч микросхем почти на 800 тысяч долларов. Компанией владеет Алексей Матвеев, который с 2017 по 2019 год работал в Белорусской теннисной федерации. Тогда ее возглавлял бизнесмен Сергей Тетерин. Он находится под санкциями ЕС как человек из ближнего круга Лукашенко.

В компании рассказали журналистами, что не занимаются логистикой, но помогают с таможенной «очисткой» документов. При покупке товара в Европе покупателем в документах будет указана «Логистическая компания Восток», после доставки заказа в Беларусь она станет продавцом, а покупателем в бумаги впишут реального заказчика.

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Компания «ОФС-Экспорт» с октября 2022 по февраль 2024 года продала в Россию более 1200 чипов, утверждается в расследовании. Журналисты связывают ее с Александром Шакатутиным, владельцем холдинга «Амкодор», который попал под санкции ЕС как «кошелек» Лукашенко.

Микросхемы в Россию также поставляет компания «СД Электро». Покупатель ее товаров — российская «Грин-Чип», говорится в расследовании. Возможность поставки микросхем из США и Европы подтвердили в самой «Грин-Чип». В телефонном разговоре с корреспондентом «Белорусского расследовательского центра», который представился потенциальным покупателем, сотрудница компании сообщила, что под заказ доступны товары из США, Германии, Малайзии и Тайваня. Журналист оставил компании свой номер, затем на него перезвонили с белорусского номера. Собеседник сказал, что «такой вид товара» идет под заказ. Если он есть на стоках, поставка займет 6-10 недель, если же нужно заказать изготовление сложных компонентов, то 12-15 недель и еще две-три недели потребуется на доставку. «В Европе есть компания, которая консолидирует европейский склад, и потом сюда товар приезжает. То есть два пути — либо через Европу, либо через Азию. В зависимости от того, какие микросхемы», — сказал он.

По подсчетам журналистов, больше всего западных микросхем из Беларуси в Россию поставила компания «Первый Континент». Она была создана через два месяца после начала полномасштабной войны России с Украиной. Только с января по июнь 2024 года она продала российским предприятиям 1665 микросхем на 155 тысяч долларов. Владельцем компании журналисты называют Илью Тарасюка, которые около 20 лет проработал на предприятиях военно-промышленного комплекса Беларуси. Основной покупатель микросхем у белорусской компании в России — компания «Стаут», которая находится под санкциями США и ЕС.

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