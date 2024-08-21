Россия продолжает закупать американские микросхемы для ракет и дронов The Insider рассказал, как производители и экспортеры обходят санкции

Беспилотники «Ланцет» (Zala) на выставке вертолетной индустрии HeliRussia в Красногорске, 11 июня 2024 года Шамиль Жуматов / Reuters / Scanpix / LETA

Россия, несмотря на международные санкции и продолжающуюся войну в Украине, не прекращает закупать за рубежом и ввозить дорогостоящие микросхемы, используемые как для навигации ракет и дронов, так и в программах распознавания лиц или фильтрации контента в интернете. Речь идет о так называемых программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС или FPGA), производимых в основном американскими компаниями Intel (бренд Altera) и AMD (бренд Xilinx). Издание The Insider в своем расследовании пишет, что производители зачастую игнорируют ограничения, предусмотренные эмбарго.

Министерство торговли США еще в 2020 году ужесточило контроль над экспортом ПЛИС в Россию, Китай и Венесуэлу. Микрочипы отнесли к товарам двойного назначения. Для их вывоза обязали получать специальные лицензии, а компаниям следовало проходить дополнительную тщательную процедуру Know Your Customer — проверку того, что конечный иностранный пользователь не связан с военно-промышленным комплексом.

В 2022 году Intel и AMD объявили об уходе из России из-за войны в Украине, а власти США ввели полный запрет на поставки микросхем в Россию. Но по факту экспорт продолжился — за два с половиной года полномасштабной войны, по данным The Insider, в Россию поставили продукции под брендом Xilinx как минимум на 216 миллионов долларов, а Altera — на 120 миллионов долларов. Их закупали в военных целях такие предприятия как Уральский оптико-механический завод, НТЦ «Орион» и ЦКБА.

Россия сама практически не производит ПЛИС. Единичные и простейшие микросхемы изготавливают завод «Микрон» в Зеленограде и Воронежский завод полупроводниковых приборов. Чипы Xilinx и Altera используются в системах навигации ракет Х-101, «Искандер», «Калибр» и беспилотников «Ланцет» (Zala), которыми регулярно наносят удары по Украине. Но также микросхемы применяют, например, в ракетах-носителях «Ангара», комплексах для шифрования и защиты информации «Континент» и «Соболь», системах видеонаблюдения с функцией распознания лиц.

Как утверждает издание, ограничения, связанные с лицензированием и проверкой покупателя, часто обходятся простой схемой: в документах указывают, что оборудование не будет передано российским лицам и им не будет предоставлен доступ к технологии. «Поставщики техники и электроники для российской оборонки уже давно выяснили, что часто достаточно указать в качестве конечного получателя фирму в ЕС или Китае, и американские производители будут готовы отправить товар», — пишет The Insider.

До войны легальные поставки шли через фирмы-дистрибьюторы. В 2022 году они лишились своего статуса, когда иностранные компании номинально прекратили бизнес в России. Однако предприниматели, аффилированные с прежними поставщиками, открывают новые юрлица и ведут экспорт через них, пользуясь наработанными связями на рынке.

Некоторые — например, сайт FPGA.SU — даже продолжают называть себя официальными дистрибьюторами ушедших с рынка AMD и Intel. Продажу ПЛИС рекламируют в сети и ритейлеры, торгующие широким набором электронных комплектующих, и даже находящиеся под санкциями компании — например, «Т-Компонент СП».

Продукцию Xilinx активно экспортировала компания «Айди Солюшн», которая вместе с «Макро Груп» называлась официальным дистрибьютором в России компании Hitech Global (разработчик плат на базе AMD и Intel).

Сейчас «Айди Солюшн» стала посредником при закупке комплектующих для дронов «Ланцет». Компания ввозит платы в РФ через Узбекистан, даже не переупаковывая грузы. По словам экспертов, во время войны Узбекистан стал новой транзитной точкой из-за усложнения традиционных цепочек поставок через Китай. Китайские контрагенты стали опасаться санкций и предлагают россиянам расплачиваться наличными и ввозить микросхемы контрабандой.

The Insider обратился за комментариями к производителям и экспортерам микрочипов. В компании Hitech Global на запрос журналистов не ответили.

Гонконгская фирма Arcbase Electronics, один из крупных экспортеров ПЛИС в Россию, признала, что продолжает поставлять продукцию Xilinx в страну и у нее в штате до сих пор есть «менеджер по России» Дмитрий Пушкин.

В компании AMD ответили следующее: «AMD приостановила все продажи и техническую поддержку продуктов AMD и Xilinx в России и во всех подсанкционных регионах сразу после вторжения в Украину. Мы стремимся полностью соблюдать все американские и международные экспортные правила и имеем четкую политику, требующую от наших дистрибьюторов и клиентов делать то же самое». На уточняющие вопросы журналистов детальных объяснений не последовало.

Эксперты в сфере дистрибуции электроники пояснили The Insider, что единственная точка, в которой может быть пресечено нарушение санкционного законодательства, — это продажа товара генеральным или национальным дистрибьютором. Никакой дальнейший контроль корпорация-производитель осуществить не сможет. Пока и поскольку «большой» дистрибьютор будет верить на слово покупателям (то есть, без очного посещения производства и проверки, что схемы устанавливаются именно в заявленную технику), нарушения закона будут продолжаться.

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