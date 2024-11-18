Россия нанесла один из сильнейших с начала войны воздушных ударов по Украине. Как выглядят его последствия. Фотографии

Российские войска в ночь на 17 ноября выпустили по территории Украины как минимум 120 ракет и 90 дронов. «Целью была энергетическая инфраструктура по всей Украине», — сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Удары были нанесены, в числе прочего, по Киеву и Одессе, Кривому Рогу и Днепру, Ровно, Львовской и Николаевской областям. Из-за ударов, которые МИД Украины назвал «одной из крупнейших воздушных атак» с начала полномасштабного вторжения, было прервано электроснабжение, подача воды и тепла, нарушен график движения поездов. Вечером 17 ноября российские войска ударили ракетами по Сумам, был поврежден девятиэтажный жилой дом, погибли не меньше 11 человек. «Медуза» публикует фотографии последствий российских ударов по Украине.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем фотографии, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотоистории, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Киев. Взрыв ракеты над городом. 17 ноября 2024 года Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Сумы. Спасатели ГСЧС Украины возле жилого дома, поврежденного в результате ракетного удара. 17 ноября 2024 года Alfons Cabrera / NurPhoto / Getty Images

Сумы. Спасатели помогают эвакуироваться жителям дома, поврежденного в результате ракетного обстрела. 17 ноября 2024 года ГСЧС Украины / Reuters / Scanpix / LETA Сумы. Один из автомобилей, поврежденных в результате ракетного удара. 17 ноября 2024 года Alfons Cabrera / NurPhoto / Getty Images

Киев. Жители укрываются на одной из станций метро во время российского удара по городу. 17 ноября 2024 года Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

Киев. Фрагменты российской ракеты возле жилого дома. 17 ноября 2024 года Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Николаев. Медики ГСЧС Украины оказывают первую помощь пострадавшему в результате российского удара. 17 ноября 2024 года ГСЧС Украины / AFP / Scanpix / LETA Николаев. Пожарные ликвидируют возгорание, возникшее после российского удара по городу. 17 ноября 2024 года ГСЧС Украины / AFP / Scanpix / LETA

Николаев. Спасатели ГСЧС Украины с телом одного из погибших в результате российского удара. 17 ноября 2024 года ГСЧС Украины / AFP / Scanpix / LETA

Одесса. Одно из разрушенных в результате российского удара зданий. 17 ноября 2024 года Oleksandr Gimanov / AFP / Scanpix / LETA

Одесская область. Сгоревший автомобиль и разрушенные постройки в частном домовладении. 17 ноября 2024 года Oleksandr Gimanov / AFP / Scanpix / LETA

Одесская область. Жительница Украины, чей дом был уничтожен в результате ракетного удара. 17 ноября 2024 года ГСЧС Украины / AP / Scanpix / LETA

Одесская область. Последствия российского удара. 17 ноября 2024 года Oleksandr Gimanov / AFP / Scanpix / LETA

Одесса. Жители города стоят в очереди за питьевой водой. Из-за российского удара в городе было частично прервано централизованное водоснабжение. 17 ноября 2024 года Nina Liashonok / Reuters / Scanpix / LETA

Что известно о российском ударе по Украине

«Одна из крупнейших воздушных атак». Войска РФ нанесли массированный комбинированный удар по Украине, выпустив 120 ракет и 90 дронов

Что известно о российском ударе по Украине

«Одна из крупнейших воздушных атак». Войска РФ нанесли массированный комбинированный удар по Украине, выпустив 120 ракет и 90 дронов