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Россия нанесла один из сильнейших с начала войны воздушных ударов по Украине. Как выглядят его последствия. Фотографии
Источник: Meduza
Российские войска в ночь на 17 ноября выпустили по территории Украины как минимум 120 ракет и 90 дронов. «Целью была энергетическая инфраструктура по всей Украине», — сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Удары были нанесены, в числе прочего, по Киеву и Одессе, Кривому Рогу и Днепру, Ровно, Львовской и Николаевской областям. Из-за ударов, которые МИД Украины назвал «одной из крупнейших воздушных атак» с начала полномасштабного вторжения, было прервано электроснабжение, подача воды и тепла, нарушен график движения поездов. Вечером 17 ноября российские войска ударили ракетами по Сумам, был поврежден девятиэтажный жилой дом, погибли не меньше 11 человек. «Медуза» публикует фотографии последствий российских ударов по Украине.
С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем фотографии, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотоистории, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.