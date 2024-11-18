В Сумах ракета ударила по девятиэтажному жилому дому. Погибли более 10 человек, свыше 50 ранены

Обновление. По последним данным, в результате удара по Сумам погибли 11 человек и 55 получили ранения, сообщили в МВД Украины.

В результате попадания ракеты в девятиэтажный жилой дом в Сумах погибли десять человек, в том числе 9-летний мальчик и 14-летняя девочка, сообщили власти города. Ранения получили 55 человек, в том числе восемь детей. По данным прокуратуры Украины, повреждения получили по меньшей мере 10 многоэтажных зданий и автомобили.

Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Сумам вечером 17 ноября, сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх. Российские войска использовали баллистическую ракету, заявил исполняющий обязанности главы Сум Артем Кобзар.

«Известно о погибших и раненых, среди которых есть дети. Мои соболезнования семьям и близким. Преступник должен понести наказание за убийства невинных людей», — заявил Владимир Зеленский.

После удара по жилому дому, сообщили городские власти, в 00:10 ночи (01:10 мск) 18 ноября российские войска нанесли еще один ракетный удар, предположительно баллистической ракетой, по критической инфраструктуре города. В результате случившегося в городе пропало электричество.

В Сумской городской общине объявили траур 18 и 19 ноября.