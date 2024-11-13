Ренессансный человек Умер журналист и ресторатор Алексей Зимин. Вот как его вспоминают коллеги и друзья

Журналист, шеф-повар и ресторатор Алексей Зимин умер в возрасте 52 лет. Его нашли мертвым в отеле в Белграде. Причина смерти не называется. Зимин работал в издательском доме «Афиша», создал проект «Афиша Еда», был главным редактором журналов GQ и Gourmet, а также сотрудничал с «Коммерсантом» и «Ведомостями». Зрителям телеканалов НТВ, СТС и «Домашний» Зимин также известен как ведущий авторского кулинарного шоу. Он открыл в Москве несколько кафе и ресторанов, а с 2015 года занимался ресторанным и медиапроектом Zima в Лондоне. Зимин — автор нескольких сборников рецептов и романа «Единицы условности». Летом 2024 года вышла его последняя книга «Англомания», посвященная Великобритании. В последние месяцы Зимин представлял ее в разных городах Европы, в том числе в Белграде. Вот как коллеги и друзья вспоминают Алексея Зимина.

продюсер

Сегодня ударило вестью о внезапной смерти Алексея Зимина, блистательного журналиста и талантливого повара — скорее художника от кулинарии.

Только днями мы с ним переписывались. Я делился впечатлениями от его совершенно изумительной «Англомании», книги об эволюции философской мысли в его любимой Англии, стране, в которой он жил с 2015 года. Алексей не скрывал своего удовольствия от абсолютно искренних комплиментов. А я думал о том, как же гармоничен этот человек во всех своих проявлениях — от интеллектуального исследования до лондонского ресторана «Зима», как он своим обликом и талантом напоминает тех, кого мы называли за масштаб личности «людьми Возрождения». И как мало вокруг нас подобных людей, как жаль, думал я, что жизнь близко сводит не с такими. Не с ним.

шеф-повар, совладелец кафе Delicatessen

Разворот из «Афиши» миллион лет тому назад. Вчера скопировал из мемориз, хотел сегодня позубоскалить. Типа, вот мы справа, мы уехали и остались нормальными.

А в три часа ночи прочитал СМС от Мити Борисова. Зимин умер. Стало невесело.

А ведь тот, что слева (журналист и ресторатор Борис Акимов, — прим. «Медузы»), — он боже, царя храни. С фашистами собирается Россию обустраивать.

Правду говорил один мой знакомый, плохие люди не умирают. Ужасно жаль Зимина, очень злит, что хорошие люди умирают первыми.

литературный критик

Ох, господи, какое горе… Человек-эпоха и символ Москвы-которой-нет. Теперь уж непонятно, была ли она в самом деле, та небесная Москва, или примерещилась, но если была, то зримым земным ее воплощением был Алексей Зимин. Светлая память, вечный покой, как же это все неправильно и несправедливо.

основательница петербургского журнала «Собака.ru»

Какой же ужас ужасный.

продюсер

Я не был знаком с Алексеем Зиминым, но редкий день проводил и провожу не в его компании. Я всегда радуюсь, когда на сайте «еда.ру» между количеством фенхеля и макарон мелькает рыжебородое лицо, оно размером примерно 50 на 50 пикселей, но я безошибочно узнаю его. Я уже даже знаю, что я делаю по-своему в любом его рецепте, — например, мы вообще не сходимся в количестве лимонного сока.

Я не был знаком с Алексеем Зиминым, но все вокруг были с ним знакомы. <…> В том, что делал Зимин, было очень много свободы, не той, что со смертью на баррикадах, а земной, бытовой, ежедневной. Которая не освобождает города, но очень влияет на то, говорят ли потом в этих городах «ссышь, иди сюда, пидар»; на то, считается ли единственно удачным жизненным путем отмыв прокурорского общака; на то, сколько на улицах людей на инвалидных колясках.

Я очень рад, что у него получилось. Для меня, советского миллениала, он был и остается человеком масштаба основателя «Икеи». И останется теперь уже насовсем.

кинокритик

Умер Алексей Зимин. В юности я читала его в «Афише», вместе с Семеляком, Сапрыкиным и Данилкиным они мне казались титанами Возрождения, недосягаемой величиной, адептами нового способа говорить обо всем и в первую очередь о времени, в котором мы жили и которого, как все думали, было если не бесконечно много, то более чем достаточно. А потом я выросла, и время стало меняться, портиться, скукоживаться, на глазах испускать дух. <…>

Алексей был прежде всего человеком пишущим, удивительно талантливым, летом у него вышла замечательная «Англомания», книга о стране, ставшей по-настоящему новым домом. Сегодня человеку, особенно из России, очень нужен человек — мне будет страшно не хватать Леши. Олег Кашин с присущей ему горькой иронией заметил, что мы все умрем при Путине. Но это не так. Время определяет талант живущих и умирающих в нем людей, а не гаранты отнятых свобод и прочие дряхлые дементоры.

журналист

Леша Зимин был гораздо шире своих талантов — и литературных, и кулинарных. Он готовил, он пел, он писал, он говорил — и он воплощал саму жизнь, вкус к жизни. Умный, остроумный, веселый. Мы знакомы около 30 лет, может, и больше, и я не знаю, наверное, других таких людей, с которыми было так хорошо и уютно.

журналист

Просто кошмар.

журналист

Алексей Зимин когда-то в 2000-х запустил журнал «Афиша-Еда», очень красивый и точнейше попавший во время, ну или по крайней мере в мое личное время. Я тогда работал в «Афише», редакции были в одном здании на Большом Гнездниковском, редакция-кухня «Еды» располагалась на первом этаже, там все время что-то крайне увлекательно пахло, шкварчало и булькало. Я стал читать журнал, приносить его домой и так и втянулся в готовку не просто ради того, чтобы насытиться, а чтобы что-то сотворить.

Зимин, который до того ушел из мира дорогих глянцевых журналов в кулинарные подмастерья, а потом вернулся к журналам уже с половником, продвигал идею гастрономии именно как тонкой творческой дисциплины, в которой есть место и послушанию, и импровизации, и продвигал ее страшно заразительно — по языку, по картинке, по всему. Многие его рецепты мы готовим дома до сих пор (кускус с креветками — навсегда); сборник рецептов «Еды» занимает важное место на кухонной книжной полке, которая давно уже стала самой активно пополняемой книжной полкой в доме. <…>

Последние много лет Зимин жил в Лондоне, запустил тут очень успешный, насколько я понимаю, ресторан, буквально только что у него про этот город вышла книжка. Вот уж про кого, а про него точно казалось, что должен и будет жить долго, получать мишленовские звезды и прочие заслуженные звания, придумывать новые вкусы, писать новые тексты. И вот новости: вчера Зимин умер. Ужасно несправедливо.

основательница петербургского книжного магазина «Все свободны»

В 2012 году удалось познакомиться [с Зиминым] лично — «Все свободны» делали фестиваль, и в том числе там выступал Алексей Зимин.

Тогда же удалось взять у него интервью, которое, кажется, так никогда и не вышло. Вот отрывок оттуда:

Еда — отражение того, что происходит в мире глобального: экономики, политики. Война в стране или мир, много нефти или мало. На столе ты буквально видишь то, что происходит в твоей жизни или в жизни твоей страны.

Еда может сделать человека чуть счастливее в какие-то моменты. Это моя главная миссия: объяснить людям, что человеку нужны свершения. Не у всех получается забить гол в финале чемпионата мира, открыть новый закон физики или что-то еще сделать. А некое законченное действие вызывает ощущение того, что что-то произошло и ты это сделал. Это важно. 30 минут — и ты что-то сделал.

журналист

Ужасная новость: умер Алексей Зимин. Один из отцов нынешнего гастрономического чуда в России и совершенно точно лучший автор текстов про еду на русском языке.

журналист, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии

Алексей Зимин теперь уже был тот самый ренессансный человек. Он занимался всем от писательства до еды, и всем успешно. С тем самым гуманистическим подходом на радость и ради человека. И сам внешне такой же радостно-человеческий.

журналист

Кулинарные карточки от Алексея Зимина на «Медузе»

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