Ренессансный человек Умер журналист и ресторатор Алексей Зимин. Вот как его вспоминают коллеги и друзья
Журналист, шеф-повар и ресторатор Алексей Зимин умер в возрасте 52 лет. Его нашли мертвым в отеле в Белграде. Причина смерти не называется. Зимин работал в издательском доме «Афиша», создал проект «Афиша Еда», был главным редактором журналов GQ и Gourmet, а также сотрудничал с «Коммерсантом» и «Ведомостями». Зрителям телеканалов НТВ, СТС и «Домашний» Зимин также известен как ведущий авторского кулинарного шоу. Он открыл в Москве несколько кафе и ресторанов, а с 2015 года занимался ресторанным и медиапроектом Zima в Лондоне. Зимин — автор нескольких сборников рецептов и романа «Единицы условности». Летом 2024 года вышла его последняя книга «Англомания», посвященная Великобритании. В последние месяцы Зимин представлял ее в разных городах Европы, в том числе в Белграде. Вот как коллеги и друзья вспоминают Алексея Зимина.
Александр Роднянский
продюсер
Сегодня ударило вестью о внезапной смерти Алексея Зимина, блистательного журналиста и талантливого повара — скорее художника от кулинарии.
Только днями мы с ним переписывались. Я делился впечатлениями от его совершенно изумительной «Англомании», книги об эволюции философской мысли в его любимой Англии, стране, в которой он жил с 2015 года. Алексей не скрывал своего удовольствия от абсолютно искренних комплиментов. А я думал о том, как же гармоничен этот человек во всех своих проявлениях — от интеллектуального исследования до лондонского ресторана «Зима», как он своим обликом и талантом напоминает тех, кого мы называли за масштаб личности «людьми Возрождения». И как мало вокруг нас подобных людей, как жаль, думал я, что жизнь близко сводит не с такими. Не с ним.
Иван Шишкин
шеф-повар, совладелец кафе Delicatessen
Разворот из «Афиши» миллион лет тому назад. Вчера скопировал из мемориз, хотел сегодня позубоскалить. Типа, вот мы справа, мы уехали и остались нормальными.
А в три часа ночи прочитал СМС от Мити Борисова. Зимин умер. Стало невесело.
А ведь тот, что слева (журналист и ресторатор Борис Акимов, — прим. «Медузы»), — он боже, царя храни. С фашистами собирается Россию обустраивать.
Правду говорил один мой знакомый, плохие люди не умирают. Ужасно жаль Зимина, очень злит, что хорошие люди умирают первыми.
Галина Юзефович
литературный критик
Ох, господи, какое горе… Человек-эпоха и символ Москвы-которой-нет. Теперь уж непонятно, была ли она в самом деле, та небесная Москва, или примерещилась, но если была, то зримым земным ее воплощением был Алексей Зимин. Светлая память, вечный покой, как же это все неправильно и несправедливо.
Вероника Белоцерковская
основательница петербургского журнала «Собака.ru»
Какой же ужас ужасный.
Александр Уржанов
продюсер
Я не был знаком с Алексеем Зиминым, но редкий день проводил и провожу не в его компании. Я всегда радуюсь, когда на сайте «еда.ру» между количеством фенхеля и макарон мелькает рыжебородое лицо, оно размером примерно 50 на 50 пикселей, но я безошибочно узнаю его. Я уже даже знаю, что я делаю по-своему в любом его рецепте, — например, мы вообще не сходимся в количестве лимонного сока.
Я не был знаком с Алексеем Зиминым, но все вокруг были с ним знакомы. <…> В том, что делал Зимин, было очень много свободы, не той, что со смертью на баррикадах, а земной, бытовой, ежедневной. Которая не освобождает города, но очень влияет на то, говорят ли потом в этих городах «ссышь, иди сюда, пидар»; на то, считается ли единственно удачным жизненным путем отмыв прокурорского общака; на то, сколько на улицах людей на инвалидных колясках.
Я очень рад, что у него получилось. Для меня, советского миллениала, он был и остается человеком масштаба основателя «Икеи». И останется теперь уже насовсем.
Зинаида Пронченко
кинокритик
Умер Алексей Зимин. В юности я читала его в «Афише», вместе с Семеляком, Сапрыкиным и Данилкиным они мне казались титанами Возрождения, недосягаемой величиной, адептами нового способа говорить обо всем и в первую очередь о времени, в котором мы жили и которого, как все думали, было если не бесконечно много, то более чем достаточно. А потом я выросла, и время стало меняться, портиться, скукоживаться, на глазах испускать дух. <…>
Алексей был прежде всего человеком пишущим, удивительно талантливым, летом у него вышла замечательная «Англомания», книга о стране, ставшей по-настоящему новым домом. Сегодня человеку, особенно из России, очень нужен человек — мне будет страшно не хватать Леши. Олег Кашин с присущей ему горькой иронией заметил, что мы все умрем при Путине. Но это не так. Время определяет талант живущих и умирающих в нем людей, а не гаранты отнятых свобод и прочие дряхлые дементоры.
Михаил Фишман
журналист
Леша Зимин был гораздо шире своих талантов — и литературных, и кулинарных. Он готовил, он пел, он писал, он говорил — и он воплощал саму жизнь, вкус к жизни. Умный, остроумный, веселый. Мы знакомы около 30 лет, может, и больше, и я не знаю, наверное, других таких людей, с которыми было так хорошо и уютно.
Олег Кашин
журналист
Просто кошмар.
Александр Горбачев
журналист
Алексей Зимин когда-то в 2000-х запустил журнал «Афиша-Еда», очень красивый и точнейше попавший во время, ну или по крайней мере в мое личное время. Я тогда работал в «Афише», редакции были в одном здании на Большом Гнездниковском, редакция-кухня «Еды» располагалась на первом этаже, там все время что-то крайне увлекательно пахло, шкварчало и булькало. Я стал читать журнал, приносить его домой и так и втянулся в готовку не просто ради того, чтобы насытиться, а чтобы что-то сотворить.
Зимин, который до того ушел из мира дорогих глянцевых журналов в кулинарные подмастерья, а потом вернулся к журналам уже с половником, продвигал идею гастрономии именно как тонкой творческой дисциплины, в которой есть место и послушанию, и импровизации, и продвигал ее страшно заразительно — по языку, по картинке, по всему. Многие его рецепты мы готовим дома до сих пор (кускус с креветками — навсегда); сборник рецептов «Еды» занимает важное место на кухонной книжной полке, которая давно уже стала самой активно пополняемой книжной полкой в доме. <…>
Последние много лет Зимин жил в Лондоне, запустил тут очень успешный, насколько я понимаю, ресторан, буквально только что у него про этот город вышла книжка. Вот уж про кого, а про него точно казалось, что должен и будет жить долго, получать мишленовские звезды и прочие заслуженные звания, придумывать новые вкусы, писать новые тексты. И вот новости: вчера Зимин умер. Ужасно несправедливо.
Любовь Беляцкая
основательница петербургского книжного магазина «Все свободны»
В 2012 году удалось познакомиться [с Зиминым] лично — «Все свободны» делали фестиваль, и в том числе там выступал Алексей Зимин.
Тогда же удалось взять у него интервью, которое, кажется, так никогда и не вышло. Вот отрывок оттуда:
Еда — отражение того, что происходит в мире глобального: экономики, политики. Война в стране или мир, много нефти или мало. На столе ты буквально видишь то, что происходит в твоей жизни или в жизни твоей страны.
Еда может сделать человека чуть счастливее в какие-то моменты. Это моя главная миссия: объяснить людям, что человеку нужны свершения. Не у всех получается забить гол в финале чемпионата мира, открыть новый закон физики или что-то еще сделать. А некое законченное действие вызывает ощущение того, что что-то произошло и ты это сделал. Это важно. 30 минут — и ты что-то сделал.
Иван Глушков
журналист
Ужасная новость: умер Алексей Зимин. Один из отцов нынешнего гастрономического чуда в России и совершенно точно лучший автор текстов про еду на русском языке.
Александр Баунов
журналист, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии
Алексей Зимин теперь уже был тот самый ренессансный человек. Он занимался всем от писательства до еды, и всем успешно. С тем самым гуманистическим подходом на радость и ради человека. И сам внешне такой же радостно-человеческий.
Юрий Сапрыкин
журналист