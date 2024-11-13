Умер журналист и ресторатор Алексей Зимин

Журналист и шеф-повар Алексей Зимин умер на 53-м году жизни, сообщает «Афиша» со ссылкой на журналиста Романа Лошманова.

Причины смерти не называются.

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Алексей Зимин работал в издательском доме «Афиша» — в разное время он был заместителем главного редактора журнала «Афиша», создателем проекта «Афиша Еда», главным редактором проекта «Афиша Мир».

Также он был главным редактором журналов GQ и Gourmet, сотрудничал с «Коммерсантом» и «Ведомостями».

Зимин вел собственное кулинарное шоу на каналах НТВ, СТС и «Домашний», открывал в Москве кафе Ragout и «Дом 12», а также кафе «Гоголь-центра».

В 2015 году Зимин переехал в Лондон, где занимался ресторанным и медиа-проектом Zima.

Зимин — автор книг «Единицы условности», «Кухня супермаркета», «Кухня рынка», «Кухня навсегда», «Англомания».