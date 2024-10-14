Бывший главред Nexta Роман Протасевич дал большое интервью Ксении Собчак «Я осознанно пошел на контакт с силовиками. Я никого не сдавал. Из меня сделали козла отпущения»

Ксения Собчак взяла более чем двухчасовое интервью у бывшего главного редактора крупнейшего оппозиционного белорусского телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. В 2021 году самолет Ryanair, на котором из Афин в Вильнюс летели Протасевич и его девушка, гражданка России София Сапега, принудительно посадили в Минске (белорусские власти утверждали, что якобы получили сообщение об угрозе взрыва на борту), после чего Протасевич и Сапега были задержаны. Этот инцидент привел к серьезному ухудшению отношений между Беларусью и Евросоюзом — в частности, власти ЕС запретили своим авиакомпаниям летать в белорусском небе. Протасевич после задержания сотрудничал со следствием, в мае 2023 года он получил восемь лет колонии, но уже через несколько недель его помиловали. Собчак поговорила с Протасевичем в Беларуси. В съемках также участвовал Григорий Азаренок — один из главных белорусских пропагандистов. Вот приблизительный пересказ наиболее интересных заявлений Протасевича в интервью — они отредактированы с полным сохранением смысла.

О сотрудничестве со следствием

Если бы я не сотрудничал со следствием, я бы получил свою минуту славы и 25 лет заключения. Моим именем бы назвали переулок в европейском райцентре, а дальше что? У меня огромное уважение к людям, которые выбрали стратегию молчания. Но я для себя не видел в этом никакого смысла. Я вполне осознанно пошел на контакт с силовиками. Следователи тоже начали относиться абсолютно по-человечески. Без ненависти и без агрессии, без идеологической ненависти. Но я не исключаю, что к кому-то могло применяться насилие.

О показаниях на других людей

Я никого не сдавал. Но моя фамилия могла мелькать во многих уголовных делах — потому что часть показаний, которые я давал по моему делу, просто присоединяли к другим делам. Меня несколько раз вызывали повестками в суд — на процессы над людьми, о которых я слышал впервые в жизни. При этом на многие из этих судов я даже не ходил. Означает ли, что я этих людей сдал? Меня всегда задевали обвинения в том, что я сдал кучу народа. Я всегда говорил в таких случаях: назовите пофамильно, кто из-за меня сел. Да, я давал показания — но в основном либо против тех, кто за границей, либо против тех, кто уже сидит.

О

Я шел на контакт с силовиками чтобы вытащить не только себя, но и Софию Сапегу. Благодаря договоренностям, которые я не могу разглашать, ее в итоге освободили. Я бы хотел рассказать, но не могу вдаваться в подробности. Как минимум частично она об этом знает. Ее родственники и адвокаты устроили травлю в мой адрес, для того чтобы ее обелить, — это была такая стратегия защиты. Из нее строили невинную девочку, которая попала в замес. Многие факты попросту умалчивались, а из меня делали козла отпущения. А она реально была администратором . Из-за данных, которые нашли в ее компьютере, посадили многих людей.

Осторожно: Собчак

Об оппозиции

«Молчать как партизан» и бороться с режимом до последнего громче всех требуют люди, которые сами боятся отсидеть даже 15 суток. Они только строчат гневные комментарии, находясь в безопасности, а не показывают что-то на своем примере. Те, кто уехал в политическую эмиграцию, теряют свои позиции, способность влиять на происходящее. Чем дольше они находятся за границей, тем больше они оторваны от страны. Нет ни одного примера в мировой истории, когда правительство в эмиграции было бы успешным.

О том, как живет сейчас

Я работаю на заводе сварщиком. Я долгое время искал работу самостоятельно, ходил на большое количество собеседований. Многие отказывали мне из-за репутационных рисков. Тогда я понял, что наилучшее, что есть на данный момент, — это профессия сварщика. Она везде востребована, и там неплохие зарплаты. Я прошел обучение, так как до этого сварку никогда в жизни в руках не держал. Сейчас я получаю около белорусских рублей. Часто мне приходится работать по субботам. С учетом того, что я не снимаю квартиру, у меня от родителей собственная, то мне нормально.

Об отъезде из Беларуси

Последние полтора года, после того как меня освободили, я ждал, когда у меня появится возможность легально уехать из страны. У меня были хорошие предложения о работе, они есть и сейчас. Я думал, что все начнется с нуля, но потом поймал себя на мысли — а что начнется? Большой вопрос, стоит ли возвращаться во все это, когда я прошел через всю эту мясорубку. Когда я недавно был в Дубае, у меня были мысли сесть на самолет и улететь в другую страну. Но из-за многих факторов я к этому пока не готов. Каждый раз возникает вопрос — а что дальше?