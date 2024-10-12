The New York Times получила протоколы секретных встреч ХАМАС, проходивших перед нападением на Израиль 7 октября Руководство террористической группировки хотело убедить «Хизбаллу» и Иран присоединиться к атаке

Журналисты посещают кибуц Кфар-Аза на юге Израиля, в котором во время нападения ХАМАС были убиты мирные жители, 15 октября 2023 года Ilan Rosenberg / Reuters / Scanpix / LETA

The New York Times получила протоколы секретных встреч ХАМАС, во время которых террористы планировали нападение на Израиль 7 октября 2023 года и обсуждали возможность убедить «Хизбаллу» и Иран присоединиться к атаке.

Протоколы 10 совещаний политических и военных лидеров ХАМАС, которые проходили на протяжении двух лет, были на компьютере, найденном израильскими военными в конце января во время обыска подземного командного центра ХАМАС в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Журналисты The New York Times проверили часть документов сами, сопоставив информацию из них с происходившими событиями, а часть показали экспертам, знакомым с деятельностью ХАМАС, и бывшему участнику военного крыла группировки.

На всех совещаниях, как следует из протоколов, присутствовал один из главных лидеров ХАМАС Яхья Синвар (после убийства Исмаила Хании в конце июля 2024 года он стал главой политбюро). Другие участники встреч не названы по именам, но аналитики израильской разведки пришли к выводу, что на совещаниях также были военные лидеры группировки Мухаммад Дейф, Марван Исса и брат Яхьи Синвара Мухаммад Синвар.

кто такой яхья синвар

«Самый важный палестинец в мире» Яхья Синвар — новый глава политбюро ХАМАС и организатор нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Главред The New Yorker Дэвид Ремник подробно рассказал о его жизни

кто такой яхья синвар

«Самый важный палестинец в мире» Яхья Синвар — новый глава политбюро ХАМАС и организатор нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Главред The New Yorker Дэвид Ремник подробно рассказал о его жизни

Впервые упоминание нападения на Израиль, которое в протоколах называется «большим проектом», встречается в январе 2022 года, пишет NYT. Изначально, как следует из документов, ХАМАС собирался провести атаку осенью 2022 года.

С 2021 года ХАМАС намеренно избегал крупных столкновений с Израилем, чтобы максимально увеличить неожиданность атаки 7 октября, пишет NYT. По мнению руководства террористической группировки, это должно было убедить израильское правительство, что ХАМАС в секторе Газа «хочет спокойствия».

На совещании в апреле 2022 года лидеры террористической группировки, как следует из протоколов, отмечают, что самые напряженные периоды священного для мусульман месяца Рамадан прошли без серьезных столкновений, что помогло ХАМАС скрыть свои намерения. На встрече в июне также обсуждается, что ХАМАС смог избежать очередной эскалации. Кроме того, на этом же совещании лидер ХАМАС Яхья Синвар в первый и единственный раз упоминает, что крупное нападение на Израиль, скорее всего, обернется жертвами среди мирных жителей сектора Газы. Уже после 7 октября некоторые лидеры ХАМАС признавали большие потери среди населения, но говорили, что это «цена», которую палестинцы «должны заплатить за свободу».

В сентябре 2022 года, как пишет NYT, план нападения был практически полностью готов. Однако в итоге оно было отложено. Причины этого в протоколах не указаны, но в них неоднократно упоминаются усилия руководства ХАМАС по получению поддержки операции от Ирана и «Хизбаллы».

В частности, в июле 2023 года, как пишет NYT, ХАМАС отправил представителя в Ливан, где тот встретился с высокопоставленным командиром Корпуса стражей исламской революции Мохаммедом Саидом Изади и попросил помощи в нанесении ударов по чувствительным объектам Израиля в первые часы атаки. Изади, как пишет NYT, ответил, что Иран и «Хизбалла» в принципе поддерживают атаку, но им нужно больше времени для подготовки.

Также в записях говорится, что ХАМАС планировал более подробно обсудить нападение на Израиль на встрече с лидером «Хизбаллы» Хасаном Насраллой, но не уточняется, состоялся ли этот разговор. В итоге ХАМАС убедился в общей поддержке своих союзников, но пришел к выводу, что действовать придется, вероятно, в одиночку, пишет NYT.

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В документах описывается несколько причин, которые в итоге убедили ХАМАС начать атаку 7 октября 2023 года. На это решение, в частности, повлияло желание ХАМАС сорвать усилия по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, пишет NYT. Кроме того, сыграли свою роль укрепление израильских властей на Западном берегу реки Иордан и попытки израильтян усилить контроль над комплексом мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Еще одним аргументом в пользу того, что атака должна произойти до конца 2023 года, стало желание ХАМАС успеть до того, как Израиль развернет новую систему .

В мае 2023 года руководство ХАМАС обсуждало две даты возможного начала атаки — 25 сентября, когда в Израиле был Йом Кипур («Судный день», одна из самых важных дат в еврейском календаре), или 7 октября, на которое в том году выпал праздник ​​Симхат Тора.

В руководстве Ирана отрицают какое-либо участие в нападении на Израиль 7 октября. Миссия Ирана при ООН заявила, что все планирование атаки осуществлялись исключительно военным крылом ХАМАС, базирующимся в секторе Газа, а любые попытки связать его с Ираном или «Хизбаллой» «не заслуживают доверия и основаны на сфабрикованных документах». Кроме того, американские чиновники ранее цитировали данные разведки, которые говорили, что ключевые иранские лидеры были застигнуты врасплох нападением.

Израильские военные отказались от комментариев. ХАМАС и «Хизбалла» также не ответили на запросы.

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