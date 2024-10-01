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Сумы — украинский город рядом с российской границей, который постоянно бомбят войска РФ. Фотографии
Источник: Meduza
Украинский город Сумы отделяют от российской границы лишь несколько десятков километров. С самого начала полномасштабной войны Сумы находятся под российскими обстрелами, но после того, как ВСУ начали операцию в Курской области, ударов по городу стало еще больше. 28 сентября ВС РФ нанесли удар по больнице в Сумах, погибли девять человек. «Медуза» недавно опубликовала большой фоторепортаж из Сум. Вот новые снимки из города.