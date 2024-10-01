Украинский город Сумы отделяют от российской границы лишь несколько десятков километров. С самого начала полномасштабной войны Сумы находятся под российскими обстрелами, но после того, как ВСУ начали операцию в Курской области, ударов по городу стало еще больше. 28 сентября ВС РФ нанесли удар по больнице в Сумах, погибли девять человек. «Медуза» недавно опубликовала большой фоторепортаж из Сум. Вот новые снимки из города.

Бетонное укрытие от обстрелов на одной из улиц в Сумах Andre Alves / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Детская площадка в Сумах Andre Alves / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Рынок в Сумах Andre Alves / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Последствия одного из российских ударов, который войска РФ нанесли в сентябре по Павловке — селу в Сумской области Andre Luis Alves / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press Выступление оркестра в Сумах в рамках мероприятия, устроенного «Цукром» — онлайн-журналом «о светлой стороне города» Andre Alves / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Последствия двойного удара по больнице в Сумах, нанесенного российским войсками 28 сентября Fermin Torrano / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Разрушенные из-за обстрелов дома в поселке Хотень, расположенном в 25 километрах от Сум Andre Alves / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Фрагменты ракеты в поле около поселка Хотень Сумской области Andre Alves / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Эвакуация жителей села Павловка Сумской области, расположенного в трех километрах от границы с Россией Andre Luis Alves / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Жители поселка Хотень Сумской области получают гуманитарную помощь Andre Alves / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Хроника войны. 1 октября 2024 года

Война Девятьсот пятьдесят первый день. Хроника «Медузы»

Хроника войны. 1 октября 2024 года

Война Девятьсот пятьдесят первый день. Хроника «Медузы»