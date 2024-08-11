Париж-2024. Церемония закрытия Олимпиады Смотрите прямую трансляцию здесь

В Париже проходит церемония закрытия XXXIII Летних Олимпийских игр (в Латвии она доступна для просмотра на ютьюбе канала Eurosport).

Церемония закрытия пройдет на арене стадиона «Стад де Франс». Ее постановщик — , он же был художественным руководителем церемонии открытия (но в этот раз все пройдет в одном пространстве, а не на реке). В шоу на стадионе выступят певица Билли Айлиш, рэпер Снуп Догг и группа Red Hot Chili Peppers, а также актер Том Круз (обещалось, что он выполнит некий трюк).

Под конец церемонии запланирован спуск олимпийского флага — его передадут стране, которая станет следующей хозяйкой летнего турнира. В 2028 году Олимпиада пройдет в Лос-Анджелесе в США.

Лидером медального зачета в последний день Олимпиады стали США. Благодаря победе женской баскетбольной сборной они сравнялись по числу золотых медалей с Китаем, но у американцев гораздо больше серебра.

У 15 российских спортсменов, выступавших под нейтральном флагом, по итогам Олимпиады одна медаль на всех — серебро в парном женском теннисе взяли Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

К участию в открытии Олимпиады российских атлетов (как и белорусских, тоже выступавших под нейтральным флагом) не допустили. В церемонии закрытия россиянам участвовать разрешили, но они уже покинули Париж.

Фото на обложке: Tolga Akmen / EPA / Scanpix / LETA