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В ближний круг вице-президента США Камалы Харрис, которую Джо Байден предложил выдвинуть в качестве кандидата от Демократической партии, входят члены ее семьи и соратники, с которыми она работала в течение своей политической карьеры в сенате и на должности генпрокурора Калифорнии, пишет The Wall Street Journal.

Одним из главных публичных сторонников вице-президента WSJ называет ее мужа Дага Эмхоффа, с которым они вступили в брак в 2014 году, в начале второго срока Харрис на должности генпрокурора Калифорнии. Эмхофф — юрист. Как муж вице-президента он получил титул «второго джентльмена» США (по аналогии с «первой леди»). В нынешней администрации Белого дома Эмхофф занимается вопросами гендерного равенства, включающими права женщин, и борьбой с антисемитизмом. У Эмхоффа еврейские корни — и он привнес в Белый дом национальные культурные традиции: от празднования Песаха до развешивания на дверях резиденции Харрис.

Также ближайшими соратниками Харрис, как пишет WSJ, стали члены ее семьи, у которых, как и у нее, юридическое образование. В их числе младшая (и единственная) сестра Камалы Майя Харрис. Во время выдвижения Харрис в президенты в 2020 году она была главой ее предвыборного штаба, а до этого работала политическим советником Хиллари Клинтон во время ее кампании 2016 года, но официальной должности в Белом доме никогда не занимала.

К числу сторонников Харрис WSJ также относит ее зятя Тони Уэста, который был помощником генерального прокурора при администрации Обамы. Он, как отмечает издание, в последние дни ездил вместе с Харрис на различные мероприятия, включая сбор средств. Кроме того, Харрис поддерживает близкие отношения со своей племянницей Миной Харрис, юристкой и писательницей.

Помимо этого, у Харрис есть соратники из числа тех, с кем она работала в сенате, куда была избрана в 2016 году. Одна из них — ее бывший политический советник Рохини Косоглу. Она также была старшим советником во время президентской кампании команды Байдена-Харрис в 2020 году и затем — переходной команды после победы на выборах. Еще один участник переходной команды, Джош Сюй, был главным юрисконсультом и заместителем руководителя аппарата Харрис во время ее работы в сенате, а также — директором по национальной политике во время предвыборной кампании Харрис в 2020 году.

В числе сторонников Харрис WSJ называет еще несколько имен тех, кто работал с ней в сенате и во время ее короткой предвыборной кампании 2020 года — Айк Ирби, Джули Чавес Родригес, Кристин Люциус и Лоррейн Воулс. Последняя руководит штабом Харрис сейчас.

Кроме этого, как пишет WSJ, у Харрис «тесные связи» с политическими лидерами, которые выступают за права чернокожих, а также с людьми, отстаивающими право на аборт. В их числе издание называет председателя Национального съезда Демократической партии Миньон Мур, сенатора Лафонзу Батлер от Калифорнии и бывших консультантов губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома Эйса Смита и Шона Клегга. По словам источника WSJ, Клегг в частности недавно консультировал Харрис по поводу дебатов с кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнсом.

Спустя два дня после заявления Байдена о том, что он снимается с выборов, WSJ со ссылкой на бывших и нынешних чиновников сообщал, что в случае победы Камалы Харрис свои посты, вероятно, покинут ближайшие соратники действующего президента — госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Издание предположило, что основную роль в команде Харрис будет играть ее советник по национальной безопасности Филип Гордон, который в администрации Барака Обамы работал в Госдепартаменте США по европейским делам, а затем был чиновником Белого дома и занимался вопросами Ближнего Востока.

Как отмечает The Wall Street Journal, Камала Харрис — в отличие от Джо Байдена — остается новым человеком в Белом доме.

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