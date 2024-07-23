The Wall Street Journal: в случае избрания Камалы Харрис свои посты могут покинуть Энтони Блинкен, Ллойд Остин и Джейк Салливан

В случае победы Камалы Харрис на президентских выборах в США свои посты, вероятно, покинут госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и советник по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и нынешних чиновников.

Издание называет всех троих «ключевыми назначенцами» нынешнего президента Джо Байдена и отмечает, что избрание Харрис может «привести к встряскам» в команде Демократической партии по национальной безопасности.

Центральную роль в команде Харрис, вероятно, будет играть ее советник по национальной безопасности Филип Гордон, пишет The Wall Street Journal. В администрации Барака Обамы Гордон был высшим должностным лицом Госдепартамента по Европе, а затем работал высокопоставленным чиновником Белого дома по вопросам Ближнего Востока.

Энтони Блинкен был назначен госсекретарем США в начале президентского срока Байдена, в январе 2021 года, а в администрации Обамы был советником Байдена, занимавшего пост вице-президента. Ллойд Остин и Джейк Салливан также заняли свои посты при Байдене. Салливан в администрации Обамы был заместителем главы аппарата госсекретаря Хиллари Клинтон, а с 2013 по 2014 год — советником вице-президента Байдена.

21 июля действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки. В качестве кандидата от Демократической партии он поддержал своего вице-президента Камалу Харрис. Та заявила, что «сделает все, что в ее силах», чтобы победить Дональда Трампа и заручилась поддержкой достаточного количества делегатов, которые будут голосовать за выдвижение кандидата в президенты от Демократической партии. Кандидат в президенты от демократов будет выбран до 7 августа.

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Вместо Байдена на выборы почти наверняка пойдет Камала Харрис. Вот что о ней нужно знать Трамп уже заявил, что без труда победит эту «злобную, ужасную женщину»

кто такая камала харрис

Вместо Байдена на выборы почти наверняка пойдет Камала Харрис. Вот что о ней нужно знать Трамп уже заявил, что без труда победит эту «злобную, ужасную женщину»