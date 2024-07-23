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В администрации президента России собираются сделать войну центральной темой российской культурной политики и перезапустить советскую систему контроля за искусством через творческие союзы и идеологические требования к получателям государственного финансирования. Об этом говорится в документе о культурной политике России, который оказался в распоряжении центра «Досье».

Документ был разработан в конце 2023 года. Его автор — начальник управления общественных проектов (УОП) администрации президента РФ Сергей Новиков, которого собеседники «Медузы» и «Важных историй» называют «охотником на идеологических врагов». Подчиненные чиновника занимаются составлением так называемых черных списков артистов и музыкантов, которым после критики российского вторжения в Украину ограничили или полностью запретили выступать в России. Новиков также отвечает за «отмаливание» антивоенных высказываний поездками на оккупированные территории и пожертвованиями в «правильные» благотворительные фонды.

Кто такой Сергей Новиков

Охотник на идеологических врагов Сергей Новиков — главный цензор российской культуры. Именно он отвечает за черные списки артистов и музыкантов — хотя в 1990-х был сторонником свободы слова. Как так вышло — расследование «Медузы» и «Важных историй»

Кто такой Сергей Новиков

Охотник на идеологических врагов Сергей Новиков — главный цензор российской культуры. Именно он отвечает за черные списки артистов и музыкантов — хотя в 1990-х был сторонником свободы слова. Как так вышло — расследование «Медузы» и «Важных историй»

Центр «Досье» отмечает, что главная цель Новикова — «вплести путинскую войну с Украиной в жизнь россиян». В документе о культурной политике кремлевский чиновник называет изменение отношения жителей России к «экзистенциальной задачей».

«Только через художественные средства — образ, новых героев — как следствие — новую этику отношений в обществе и к государству, новые модели поведения могут эту задачу решать. Политические и информационные методы здесь принципиально недостаточны — война вещь страшная, если просто показывать ее по телевизору. Но как художественная модель она обладает силой термоядерной реакции», — говорится в документе чиновника.

Изучив документы Новикова, авторы центра «Досье» пришли к выводу, что в Кремле обеспокоены низким уровнем активной поддержки войны в Украине среди россиян. Война стала основой политики Путина и должна стать ей и для российского общества, которое должно объединиться «на единой ценностной основе, заданной президентом». Особенно в Кремле заинтересованы в том, чтобы изменить отношение к войне у молодых горожан среднего класса, пишет центр «Досье».

Для этого чиновники решили перезапустить систему управления культурой через конкретные меры и идеологические требования к художественным произведениям, которые претендуют на государственное финансирование.

«Ключевая позиция государственного задания для учреждений культуры и искусства: продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей с приоритетом патриотизма, служения Отечеству и ответственности за его судьбу, а также поддержки СВО», — говорится в документе Новикова, фрагменты которого опубликовали журналисты.

Согласно плану кремлевских чиновников, в 2024-2025 годах половина произведений, которые заказывает государство, должны соответствовать «новому заданию». По данным центра «Досье», за идеологический контроль над такими произведениями, помимо Новикова, отвечают митрополит Симферопольский и Крымский Тихон Шевкунов, которого также называют «духовником Путина», заместитель министра культуры Андрей Малышев и замгендиректора Первого канала Андрей Писарев. Гранты распределяются через Президентский фонд культурных инициатив, Росмолодежь, Институт развития интернета, Фонд кино, Фонд развития регионального кинематографа, Минкульт и Министерство просвещения РФ.

Тема СВО должна стать «рамкой», «неотъемлемой частью» любого художественного произведения, а также «точкой отсчета» любых ценностных рассуждений, говорится в документе Новикова. Чиновник считает, что сейчас война — «болезненно-вытесненная» и «локальная» тема, потому что россияне не готовы быть героями и хотят жить обычной жизнью. Именно на них рассчитана новая культурная политика, где война должна стать фоном для обычных человеческих чувств.

В качестве примера Новиков предложил экранизировать в духе супергеройских фильмов Marvel биографию полевого командира сепаратистов самопровозглашенной ДНР Арсена Павлова (позывной ), которого обвиняли в пытках, а сам он признавался в убийстве украинских военнопленных. «По задумке, герой — бывший охранник „Ашана“ — вырывается из скучной жизни и становится героем „модно снятого“ фантастического экшена, где есть все — от любви до героической смерти», — описывает центр «Досье» идею этого фильма.

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Другая идея Новикова — бытовой полукомедийный сериал «Батальон „Донбасс Палас“», по сюжету которого сотрудники донецкой гостиницы наблюдают за жизнью на оккупированных территориях. Такой подход, по мнению чиновника, должен помочь преодолеть усталость общества от военной темы и сместить акценты на обычную жизнь посреди войны.

По задумке чиновника, государство должно продолжить оказывает базовую поддержку аполитичному искусству, но большие деньги будет выделять только в контролируемые идеологические проекты, которые рассказывают о войне.

«Кто не против нас — тот с нами. Тому — путевка за полцены, дом творчества, скидка за коммуналку, заказец на выступление перед трудящимися в ДК. Отличная, кстати, форма культурной работы с населением. Короче, с голоду не умрешь. Но дальше — сам. [Или] наоборот. Госзаказ. Серьезные деньги, связанные с государством, — строго там. Но там — заказ предельно конкретно сформулированный. По образцу зрелого СССР. Говоря прямо — ведомственный пиар. В самом вульгарном смысле этого слова. Никаких [абстрактных] ценностей, доброты, любви к родине и тому подобных средств легкого заработка», — приводит центр «Досье» выдержки из документа.

Главным инструментом новой культурной политики должны стать творческие союзы деятелей искусств. Так, администрация президента планирует обязать театры и симфонические оркестры с государственным финансированием включать в репертуар произведения, написанные в России в текущем году и отобранные специальных художественным советом при региональном отделении .

Писателям предлагается ездить на оккупированные территории Украины и писать о «налаживании мирной жизни», «освобождении городов» и быте «легендарных боевых частей», а также создавать объединения и устраивать слеты молодых писателей в Переделкино. «Ключевой темой» Новиков считает создание «модного глянцевого» литературного журнала о войне — по типу американского еженедельника New Yorker. Кроме того, он предложил создать литературную премию, где бы побеждал номинант, одобренный администрацией президента. «Задача — как в свое время Сталинская премия — дать ежегодные образцы жанра», — пишет Новиков.

Художники, которые хотят получить государственные гранты, должны будут также поехать на оккупированные территории и писать портреты участников СВО, рисовать уличные граффити, проводить перформансы и создавать инсталляции о войне. В захваченных городах Кремль предлагает организовать арт-кластеры с выставками и концертами. Одна из предполагаемых площадок — завод «Азовсталь» в Мариуполе, уничтоженный, как и большая часть города, во время российской осады. Наконец, чиновники предложили учредить художественную премию, лауреаты которой будут выставляться в Третьяковской галерее.

Центр «Досье» отмечает, что часть планов Новикова уже исполнена. Так, согласно его новой культурной политике, чиновник был сторонником переучреждения премии «Золотая маска» с лояльным властям жюри.