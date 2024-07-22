Jim Lo Scalzo / EPA / Scanpix / LETA

С 18 июля Джо Байден, сдавший положительный тест на коронавирус, находился в своем загородном доме в Рехобот-Бич в штате Делавэр. Вместе с ним была его жена Джилл Байден и двое помощников — заместитель главы администрации президента Энни Томасини и ассистент первой леди Энтони Бернал.

В пятницу, 19 июля, в Рехобот-Бич приехал советник Байдена Стив Рикетти. На следующий день — еще один ближайший советник и автор речей президента Майк Донилон. Оба они, как отмечает Politico, находились рядом с Байденом, когда он и раньше принимал ключевые решения в своей карьере — в 2016 и 2020 годах, когда он рассматривал возможность баллотироваться в президенты.

На встрече советники, по данным пяти источников Politico, представили президенту обновленную информацию о ходе кампании — в том числе об опасениях конгрессменов, замедлении сбора пожертвований и результатах соцопросов. По словам двух собеседников издания, опросы показали, что Байден не только отстает от Трампа во всех шести колеблющихся штатах, но и терпит поражение в Вирджинии и Нью-Мексико — там, где демократы вообще не планировали тратить большие ресурсы для победы.

Результаты этих опросов Politico называет «мрачными». Издание пишет, что, вероятнее всего, Байден не столько устал от давления внутри своей партии, сколько наконец сам убедился в том, что не сможет победить на выборах в ноябре. В воскресенье, 21 июля, Байден вместе с Рикетти и Донилоном начал работу над текстом заявления о выходе из президентской кампании.

О решении выйти из гонки, как рассказывают источники Politico, CNN и The New York Times, до последнего момента не знал почти никто из окружения президента. Первыми, кому сообщили об этом еще до публикации заявления, стали вице-президент Камала Харрис, руководитель администрации президента Джефф Зиентс и глава предвыборного штаба Джен ОʼМэлли Диллон — им Байден позвонил по телефону, рассказали источники NYT.

За минуту до публикации Байден сообщил о своем решении еще нескольким советникам, включая отвечавшую за связи с общественностью Аниту Данн. Она вместе с мужем Бобом Бауэром, как отмечает CNN, входила в команду, готовившую Байдена к дебатам с Дональдом Трампом, которые многие демократы сочли провальными для действующего президента.

Заявление Байдена было опубликовано в 13:45 по местному времени в воскресенье. Оставшуюся часть дня он провел, разговаривая по телефону с лидерами конгресса и другими союзниками, пишет NYT.

заявление байдена

«В интересах моей партии и страны я должен отступить» Полное заявление Джо Байдена о выходе из президентской гонки

заявление байдена

«В интересах моей партии и страны я должен отступить» Полное заявление Джо Байдена о выходе из президентской гонки

По словам источников CNN, планировать выход из президентской кампании Байден начал в субботу вечером. Утром в субботу состоялась телефонная конференция, организованная главой штаба Байдена. В ней участвовали несколько сопредседателей штаба — политики и крупные спонсоры. Они, как пишет NYT, ждали «ужасных вестей», но вместо этого сотрудники штаба начали пересказывать последние новости о ходе кампании. Спустя полчаса несколько сопредседателей штаба раздраженно прервали этот рассказ, заявив, что им нужно поговорить о . За этим, как пишет NYT, последовала «мучительная дискуссия», но никакого решения принято не было.

По данным Politico, не менее десяти демократов в палате представителей и сенате собирались призвать президента выйти из гонки в понедельник или вторник. По словам одного из собеседников издания, они решили выразить ему уважение и дать ему время — субботу и воскресенье — на принятие решения.

После заявления Байдена о выходе из кампании в Белом доме, как пишет NYT, многие «были шокированы», некоторые плакали. Politico отмечает, что заявление Байдена — для кого-то все же неожиданное — позволило ему «сохранить лицо» и создать впечатление, что решение было принято на его условиях. Это имело большое значение для Джилл Байден, которая, по словам источников издания, «была непреклонна в сохранении достоинства ее мужа».

Байден сразу после того, как объявил о выходе из президентской гонки, написал, что поддержит в качестве кандидата вице-президента Камалу Харрис. Та, в свою очередь, заявила, что сделает «все, что в ее силах», чтобы «объединить Демократическую партию и победить Дональда Трампа». Спустя несколько часов платформа ActBlue сообщила, что после того, как Байден объявил о поддержке Харрис, сумма пожертвований сторонников Демократической партии превысила 55 миллионов долларов, а 21 июля стал «лучшим днем» по сбору средств за весь избирательный цикл 2024 года.

Однако кандидатуру Харрис пока поддержали не все — бывший президент США Барак Обама, бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер большинства в сенате Чак Шумер до сих пор по этому поводу не высказались.

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Байден все-таки снялся с выборов Как это было — от провала на дебатах до призыва сделать кандидатом Камалу Харрис. Цепочка событий

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