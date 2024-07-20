Александр Лукашенко находится у власти ровно 30 лет — 20 июля 1994 года он впервые вступил в должность президента. Даже в тоталитарных государствах, таких как Куба, Северная Корея или Туркменистан, с тех пор менялись лидеры, многие авторитарные режимы пали, в монархиях умирали короли — и только Лукашенко все эти годы продолжает удерживать власть в Беларуси. «Медуза» вспоминает, каким был мир в тот день, когда Лукашенко впервые произнес президентскую присягу.

В Европе в разгаре Боснийская война — самый разрушительный конфликт на континенте со времен Второй мировой, в котором участвуют сербы, хорваты и боснийцы. Война закончится через полтора года, ее жертвами станут более 100 тысяч человек. К 2024 году Хорватия вступит в ЕС, а Босния и Сербия будут туда стремиться.

В России только что закончилась ваучерная приватизация. Жители страны массово несут деньги в пирамиду МММ — до ее краха остаются считанные недели. Чечня находится под контролем Джохара Дудаева — в декабре Москва попробует вернуть мятежный регион и начнется Первая чеченская война. Мало кому известный даже в Санкт-Петербурге соратник влиятельного мэра Анатолия Собчака Владимир Путин недавно получил повышение: он назначен первым заместителем председателя правительства города. Через два года он переедет в Москву на работу в администрацию президента, а еще через пять лет станет премьер-министром и затем президентом России.

Анатолий Собчак (слева) и Владимир Путин в 1994 году Дмитрий Ловецкий / AP / Scanpix / LETA

В США — популярный молодой президент Билл Клинтон, полтора года назад сменивший Джорджа Буша. Сын Буша (тоже Джордж) в 2001 году сменит Клинтона, а жена Клинтона Хиллари много позднее тоже захочет стать президентом — но проиграет Дональду Трампу. В 1994-м Трамп не политик, а успешный бизнесмен, владелец гостиниц и казино. В конгрессе США уже 19 лет заседает сенатор от штата Делавэр Джо Байден — он переизберется туда еще три раза, после чего отправится в Белый дом сначала как вице-президент, а потом как президент.

В Туркменистане Сапармурат Ниязов, а в Кыргызстане Аскар Акаев недавно провели референдумы о продлении своих полномочий — и получили 99,9% и 97% в свою поддержу. Ниязов сделает Туркменистан одной из самых закрытых стран мира, где абсолютная власть будет передаваться фактически по наследству. Акаева через 11 лет свергнут в ходе революции. Потом в Кыргызстане их будет еще две — но к 2024 году власть в стране так и останется авторитарной.

Как проходили выборы в странах бывшего СССР ЦИК насчитал Путину 87% голосов. Много? Пффф, посмотрите на рекорды других постсоветских стран!

В Украине буквально вчера вступил в должность Леонид Кучма — второй президент в истории независимой страны. К 2024 году будут еще четыре, и один . В Евросоюзе всего 12 стран, и даже между ними границы не до конца открыты — Шенгенское соглашение заработает только в начале следующего года. В Германии, Латвии и Эстонии со времен СССР все еще остаются российские войска — последние солдаты покинут эти страны через полтора месяца.

Последние подразделения российских войск покидают Берлин, 1 сентября 1994 года Reinhard Krause / Reuters / Scanpix / LETA

Все надеются на скорый мир на Ближнем Востоке: меньше года назад подписаны исторические соглашения, по которым палестинцы признали право еврейского государства на существование, а Израиль начал вывод войск с арабских территорий. Мира не случится — израильтяне так и не уйдут с Западного берега и продолжат строить там свои поселения, а исламские террористы продолжат атаковать Израиль. Палестина как государство получит лишь частичное признание. В 2023 году в секторе Газа снова начнется полномасштабная война.

В небольшую страну на юге Африки — Руанду — несколько дней назад введены войска Франции под мандатом ООН, чтобы добиться прекращения массовых убийств народа тутси другим народом — хуту. Впоследствии это назовут самым большим геноцидом в истории — за три месяца были убиты около миллиона тутси.

В ЮАР только что пал 50-летний режим апартеида, а президентом стал Нельсон Мандела, отсидевший до этого в тюрьме 27 лет — через пять лет он добровольно покинет пост и не станет переизбираться на второй срок.

Неделю назад умер Ким Ир Сен — основатель КНДР, руководивший ей 46 лет, и страну возглавил его сын Ким Чен Ир. Династия Кимов сохранит власть и в дальнейшем — в 2011 году, когда Ким Чен Ир умрет, преемником станет его сын Ким Чен Ын.

Три месяца назад застрелился Курт Кобейн. В Россию после многих лет изгнания вернулся Александр Солженицын. В кинотеатрах всего мира идут «Форрест Гамп» и «Король Лев» — даже 30 лет спустя он останется самым кассовым мультфильмом всех времен. Никита Михалков получил «Оскара» за «Утомленных солнцем», а Золотой пальмовой ветви удостоили 31-летнего Квентина Тарантино с его «Криминальным чтивом». В топах мировых музыкальных чартов поп-группы из Швеции — песня «The Sign» Ace of Bace, кажется, звучит вообще отовсюду.

Курт Кобейн во время одного из последних концертов, 21 февраля 1994 года Raffaella Cavalieri / Redferns

Лучший автогонщик мира Айртон Сенна погиб на трассе — в конце года чемпионом впервые станет молодой малоизвестный немец Михаэль Шумахер. Только что вышли первые игры Warcraft и — обе франшизы получат огромное количество продолжений и на десятилетия станут культовыми. До выхода PlayStation первого поколения еще почти полгода, до появления Windows 95 — первой в мире операционной системы, рассчитанной на массового потребителя, — больше года. Всего несколько месяцев назад появился национальный домен .ru.

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Таким был мир, когда 20 июля 1994 года в должность президента Беларуси официально вступил Александр Лукашенко — 39-летний депутат Верховного совета Беларуси и директор совхоза. В дальнейшем он примет участие еще в пяти президентских кампаниях: чем дальше, тем больше его победы будут обеспечивать административным ресурсом и массовыми фальсификациями.

В 2020 году, заранее отправив в тюрьму всех потенциально сильных оппонентов, Лукашенко откажется признавать поражение в соперничестве со Светланой Тихановской, которая никогда до этого не занималась политикой. Это вызовет масштабные акции протеста, на которые Лукашенко ответит полицейским террором, что приведет к массовой эмиграции и почти полной международной изоляции Беларуси. Все это время он будет говорить, что не собирается держаться за власть «посиневшими пальцами».