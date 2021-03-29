За сто дней геноцида в Руанде в 1994 году погибли сотни тысяч людей. Франция наконец признала, что несет «тяжелую ответственность» за события, которые к этому привели

Французские солдаты с ополченцами хуту, 27 июня 1994 года Pascal Guyot / AFP / Scanpix / LETA

Специальная комиссия из французских ученых и историков пришла к выводу, что Франция несет «тяжелую ответственность» за события, которые привели к геноциду народа тутси, проводившемуся властями Руанды в 1994 году. При этом, как подчеркивается в докладе комиссии, соучастницей геноцида Францию назвать нельзя.

Во время геноцида в Руанде были убиты сотни тысяч человек. Перед его началом Франция сотрудничала с правительством этой страны

Франция активно вмешивалась в происходящее в Руанде с конца 1980-х годов в рамках политики, направленной на усиление своего влияния в Африке. В 1990 году, когда в Руанде началась гражданская война между действующим правительством и повстанцами из Руандийского патриотического фронта, Париж выступил на стороне правительства.

На территории Руанды исторически жили две народности — тутси и хуту. Тутси составляли этническое меньшинство, однако именно они в колониальный период, в основном, занимали более высокое положение в обществе. После того, как Руанда получила независимость в 1962 году, хуту получили всю полноту власти — из-за того, что эта народность была в большинстве, ее представители легко выигрывали выборы на всех уровнях, после чего в стране началась дискриминация тутси. Многие из тутси бежали в соседние страны, в частности, в Уганду. Там в конце 1980-х бывшие беженцы основали Руандийский патриотический фронт — в него вошли как тутси, так и умеренные хуту, ставившие своей целью закончить этнический конфликт и создать в Уганде общенациональное правительство. В 1990 году отряды РПФ вторглись на территорию Руанды с намерением свергнуть действовавшее правительство — так в стране началась гражданская война.

В ходе гражданской войны Франция отправляла правительству оружие, технику и финансовую помощь, французские специалисты тренировали руандийских военных; также в страну были переброшены несколько сотен военнослужащих. Все это делалось несмотря на то, что уже тогда правительство Руанды обвиняли в этнических чистках народа тутси.

В 1993 году при посредничестве Франции правительство и повстанцы договорились о перемирии с целью создания коалиционного правительства из тутси и хуту, однако многие радикально настроенные хуту оказались этим недовольны. В апреле 1994 года после убийства президента Жювеналя Хабиариманы военные из его окружения захватили власть, после чего объявили о необходимости истребить всех тутси, а также умеренно настроенных хуту. Геноцид продолжался больше трех месяцев (до тех пор, пока повстанцы, начавшие наступление в ответ на политику массовых убийств, не свергли правительство), его жертвами стали, по разным оценкам, от 200 тысяч до миллиона человек.

Франция при этом практически никак не вмешивалась в происходящее. В первые несколько дней из страны были эвакуированы экспаты (при этом французы отказывались заодно вывозить из Руанды тутси — даже тех, кто работал на французские компании), после чего на протяжении двух месяцев Париж не предпринимал никаких активных действий. Лишь в середине июня Франция, получив мандат ООН, ввела воинский контингент и создала гуманитарную зону на юго-западе страны, где смогли укрыться беженцы.

Устройство этой гуманитарной зоны позже неоднократно критиковали. Во-первых, она была создана слишком поздно (основная часть убийств пришлась на первые два месяца геноцида); во-вторых, не были предусмотрены гуманитарные коридоры, которые позволили бы тутси безопасно до нее добраться — из-за этого многие были убиты на блокпостах по пути к ней. Наконец, через французскую гуманитарную зону под видом беженцев из Руанды уехали многие хуту, прямо вовлеченные в организацию геноцида.

Франция «слепо поддерживала» режим в Руанде. Но к преступлениям не причастна, заявили историки

Комиссия по расследованию роли Франции работала в течение почти двух лет — она была создана в мае 2019 года по поручению президента Эммануэля Макрона. В нее вошли 15 историков под руководством Винсента Дюклера — среди них были специалисты по холокосту, а также геноциду армян в Османской империи. При этом никто из членов комиссии не специализировался на Руанде, чтобы обеспечить беспристрастность расследования.

Комиссия пришла к выводу, что Франция в начале 1990-х годов поддерживала «расистский, коррумпированный и жестокий режим» и, несмотря на многочисленные факты, указывавшие на подготовку его наиболее радикальными элементами к политике массовых убийств, Париж «оставался слеп» к происходящему. Это, в числе прочего, открыло дорогу к геноциду. Помимо этого, в отчете комиссии подчеркивается, что ввод миротворческого контингента в Руанду был запоздалым.

«Французские власти проводили политику, которая была полностью оторвана от реальности, политику, сохранившую следы колониального подхода. Франция была связана с режимом президента Хабиариманы, поощрявщем расистские расправы, не увидела, как надвигалась беда, и тем самым способствовала обострению кризиса», — прокомментировал доклад Винсент Дюклер.

При этом в докладе подчеркивается, что говорить о непосредственной причастности Франции к геноциду нельзя — так как в противном случае аналогичную ответственность можно возложить на все мировое сообщество. Кроме того, комиссия не нашла доказательств, что французы поставляли оружие в Руанду после начала геноцида, а также отвергла обвинения, что гуманитарная операция Парижа была всего лишь неудачной попыткой спасти правительство хуту.

Это не первая инициатива Эммануэля Макрона по переоценке роли Франции в политических событиях недавнего прошлого. В начале года он объявил о создании аналогичной комиссии для изучения действий французских войск во время войны за независимость Алжира в конце 1950-х годов. Ранее Макрон признал, что в ходе боев французы применяли пытки.

Подробнее об этом

Французы признали, что применяли пытки во время войны за независимость Алжира. Эта война раскалывает Францию сильнее, чем вьетнамская — США

Подробнее об этом

Французы признали, что применяли пытки во время войны за независимость Алжира. Эта война раскалывает Францию сильнее, чем вьетнамская — США

Роль Франции в событиях в Руанде пытаются оценить давно. Из-за этого страны даже разрывали дипломатические отношения

Попытка оценить роль Франции в событиях в Руанде на официальном уровне уже предпринималась в 1998 году. Тогда во Франции была сформирована специальная парламентская комиссия, которая пришла к схожему выводу — военная операция была запоздалой, а сотрудничество с режимом в Руанде во время гражданской войны было политической ошибкой.

В 2006 году между Францией и Руандой из-за оценки исторических событий произошел крупный дипломатический конфликт — французское судебное следствие рекомендовало международному суду возбудить уголовное дело в отношении президента Руанды, этнического тутси Поля Кагаме. Его заподозрили в том, что именно он в 1993 году, будучи лидером повстанцев, организовал убийство Жювеналя Хабиариманы, после которого и начался геноцид. В ответ Руанда разорвала с Францией дипломатические отношения, а также начала собственный процесс против французских политиков и военных по обвинению в прямом участии в геноциде. В 2009 году отношения между странами были восстановлены, однако до сих пор двустороннее сотрудничество остается ограниченным.

Сейчас власти Руанды приветствовали новый отчет комиссии как «важный шаг к общему пониманию роли Франции в геноциде». В ближайшие месяцы правительство африканской страны пообещало выпустить аналогичный доклад со своей версией событий.

Что происходило в Руанде в 1994 году

25 лет геноциду в Руанде. Фотографии

Что происходило в Руанде в 1994 году

25 лет геноциду в Руанде. Фотографии

Григорий Левченко