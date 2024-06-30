Участковая полиции из Новочеркасска записала рилс о зарплате в «сорокет». Когда видео посмотрели больше миллиона раз, ей пришлось уволиться

Участковая из Новочеркасска Ростовской области Ольга Гайдукова, опубликовавшая в инстаграме видео о зарплате полицейских, написала заявление об увольнении из органов внутренних дел. Это случилось после того, как руководство полиции предложило ей уйти с работы по собственному желанию. Об этом 28-летняя Гайдукова рассказала «Базе» и РБК.

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Ольга Гайдукова 20 июня опубликовала в своем инстаграме рилс с подписью «Как, по мнению начальника, я должна реагировать на свою зп». В записи Гайдукова в полицейской форме под песню «Прекрасное далеко» из фильма «Гостья из будущего» говорит: «Блядь! Ебать, сорокет, нахуй?! Жестока не будь!» До конца неясно, что побудило Гайдукову записать видео и связано ли это с тем, что ей повысили (или понизили) зарплату. На момент публикации этой заметки ролик в инстаграме посмотрели 1,1 миллиона раз.

После этого участковую вызвали к начальству, пишет Baza. Один из руководителей, рассказала Гайдукова, предложил ей удалить либо видео, либо страницу в инстаграме, «но это было так сказано вскользь, что я даже не придала значения этому». «Да и ничего бы от их удаления не изменилось, так как видео уже разлетелось по всем пабликам», — сказала она РБК.

Затем ей предложили уйти из МВД, написав заявление об увольнении по собственному желанию, что она и сделала. «Решений этой ситуации мне особо не предлагали, аргументировали тем, что „опозорила честь мундира“, все. Как я оцениваю решение? Может, и правильно сделали, но не мне судить, но никто из коллег не мог и подумать о таком исходе, все думали о выговоре каком-то и все, но получилось в итоге вот так», — сказала Гайдукова РБК.

Уже после увольнения, 29 июня, Ольга Гайдукова выпустила новый рилс с подписью: «Тебя же уволят с МВД за такое видео!» В записи она коротко отвечает: «Да и хуй с ним!» После увольнения Ольга Гайдукова в сторис в инстаграме поблагодарила пользователей инстаграма и телеграма за поддержку. Также она попросила всех «фильтровать информацию, не слово в слово воспринимать так, как написано в этих статьях [в СМИ]».

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области не комментировали случившееся.

До конца неясно, действительно ли сотрудники полиции в Ростовской области зарабатывают 40 тысяч рублей в месяц, как об этом говорится в вирусном ролике Гайдуковой. Как отмечает РБК, на сервисе объявлений «Авито» в вакансии «Участковый уполномоченный полиции в Ростовской области» указана зарплата «от 40 тысяч рублей». При этом на сайте вакансиимвд.рф сообщается, что участковый в Новочеркасске может рассчитывать на зарплату от 50 до 55 тысяч рублей.

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