Александр Мальцев — на пьедестале. Он победил в соревновании, где с ним никто не соревновался Егор Алеев / ТАСС / Profimedia

В Казани с 12 по 23 июня проходят спортивные Игры БРИКС. Это ежегодное спортивное мероприятие, которое никогда не привлекало к себе никакого внимания (вы о нем слышали?) В 2024 году одновременно с ним проходит чемпионат Европы по футболу. Для российской пропаганды Игры БРИКС намного важнее.

Игры БРИКС проводятся уже в пятый раз. Первоначально они задумывались как небольшие соревнования для стран — участниц одноименной организации (на момент проведения первых игр в 2017 году их было пять: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Участвовали в них, в основном, молодые малоизвестные спортсмены. Соревнования были задуманы как ежегодные. Их проводили в стране, которая в каждый конкретный год была председателем БРИКС. Формат поначалу был крайне ограниченным и включал состязания лишь в нескольких (от трех до пяти) видах спорта. Один раз из-за коронавируса игры даже прошли онлайн — в программе были шахматы, брейк-данс и ушу.

Однако в 2024 году Россия, отстраненная от международных соревнований, решила радикально расширить программу и географию Игр БРИКС. Организаторы делают упор на формальные цифры: в нынешних соревнованиях принимают участие более четырех с половиной тысяч спортсменов из более чем 90 стран, которые борются за 387 комплектов медалей в почти трех десятках видах спорта.

При этом около четверти спортсменов приходятся лишь на две страны — Россию и Беларусь, которая также отстранена от международных турниров. В некоторых случаях спортсменам просто не с кем соревноваться: выступления в трех видах были отменены лишь за несколько дней до старта из-за отсутствия достаточного количества участников.

В синхронном плавании две золотые медали завоевал россиянин Александр Мальцев. В произвольной программе он выступал один. На пьедестале он тоже стоял один. В технической программе было сложнее — с Мальцевым соревновался один соперник.

Об уровне соревнований можно судить по составу участников. Даже в сборной России среди более 600 заявленных спортсменов лишь несколько настоящих звезд, добивавшихся успехов на Олимпиадах и чемпионатах мира — среди них гимнаст Никита Нагорный, фехтовальщица Софья Великая, легкоатлет Сергей Шубенков, синхронистка Светлана Колесниченко. В командах остальных стран звезд нет вообще — например, Китай прислал на игры более 100 спортсменов, но среди них нет никого, кто прошел хотя бы отбор на Олимпиаду.

Россия — чемпион

Россия на Играх безоговорочно лидирует в общем зачете: по состоянию на 17 июня у россиян 117 золотых медалей, у белорусов — 19, у китайцев — 17.

Даже сами российские спортсмены, участвующие в соревнованиях, открыто говорят об их невысоком статусе — при этом они отмечают, что в условиях отстранения от стартов мирового уровня участие в них имеет смысл. «Игры БРИКС — как безалкогольное пиво. Лучше, чем ничего. Но, если честно, никакая это не замена Олимпиаде», — в частности, заявил шахматист Александр Грищук.

Но какая разница, кто чемпион?

Российские государственные медиа рассказывают об Играх БРИКС как о важнейшем спортивном событии. ТАСС на своем сайте ежедневно выпускает 30-35 материалов, посвященных этому турниру. Для сравнения, о чемпионате Европы по футболу, где прямо сейчас играют лучшие футболисты мира (но там нет России), на сайте агентства в день выходит лишь около десятка материалов.

Во многих заметках об Играх БРИКС их участники (в первую очередь, иностранцы) хвалят турнир. Вот лишь несколько примеров с сайта ТАСС:

Прыгун в воду из Венесуэлы рад возможности соперничать с россиянами на Играх БРИКС

Легкоатлет Шубенков назвал отличной организацию Игр БРИКС в Казани

Бразильский прыгун в воду заявил, что мечтал выступить в Казани

Тяжелоатлет из Венесуэлы был рад сразиться с российскими спортсменами на Играх БРИКС

«Матч ТВ» ежедневно тратит три-четыре часа прямого эфира на соревнования БРИКС (в том числе за счет дневных матчей Евро-2024), и еще несколько часов в записи ночью. Как писало издание «Бизнес Online», в Казань освещать турнир отправились 300 сотрудников телеканала. Задействованы 120 камер и семь передвижных телевизионных станций. В общей сложности на основном канале «Матч ТВ» запланировано 36 часов трансляций, а на всех каналах холдинга суммарно — 127 часов.

Ведь это не хуже Олимпиады?

Власти России в условиях отстранения российских спортсменов от международных соревнований постоянно говорят о необходимости создавать им альтернативы. Наиболее статусной из таких альтернатив должны были стать Всемирные игры дружбы. Само название — отсылка к турниру «Дружба-84», в котором участвовали спортсмены социалистических стран, бойкотировавших проходившую в тот год в Лос-Анджелесе Олимпиаду.

Указ о проведении Игр дружбы в октябре 2023 года подписал президент Владимир Путин. МОК раскритиковал предстоящий турнир, подчеркнув, что участие в нем будет трактоваться как нарушение запрета на проведение в России международных спортивных соревнований. Тем не менее, организаторы надеялись, что на мероприятие приедут представители около 70 стран, в программе были заявлены более 30 видов спорта.

Игры дружбы должны были пройти в Москве и в Екатеринбурге в сентябре 2024 года, однако в начале июня — менее чем за четыре месяца до начала — организаторы заявили об их переносе. Официально причины такого решения не назывались, в оргкомитете лишь отмечали, что новые даты «сообщит руководство страны». В СМИ высказывали предположения, что перенос может быть связан с желанием развести Игры дружбы с Олимпиадой — в 2025 году в отсутствие статусных международных турниров у организаторов будет больше шансов добиться участия в Играх дружбы звездных спортсменов из других стран.