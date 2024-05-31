Журналистка Катерина Гордеева поговорила с бывшим заключенным, который с мая по ноябрь 2023 года воевал в Украине. Он сам обратился к команде ютьюб-шоу «Скажи Гордеевой». «Мы сложно решались на встречу, до последнего не были уверены, что выпустим интервью. Но история героя этого выпуска — общая для России. Не рассказать ее было бы лицемерием», — говорит Катерина Гордеева. Имя ее собеседника не называется, его лицо скрыто. Он рассказал, что попал в колонию в 2014 году за употребление наркотиков, получив 10 лет лишения свободы. Весной 2023 года он заключил контракт с подразделением «Шторм Z» — по его словам, воевать в составе ЧВК Вагнера, которая тоже набирала заключенных, он не хотел, чтобы не связываться с организацией, которую в других странах считают террористической. Через полгода на фронте он получил помилование. «То, что увидел, — страшно, самому даже непонятно, за что это все происходит. Изначально понятна цель была, но уже немножко заблуждаюсь. Но этот конфликт начался, его надо заканчивать», — говорит он в интервью.

«Что сделано, то сделано» // «Скажи Гордеевой». Специальный выпуск Скажи Гордеевой