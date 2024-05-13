Палестинские беженцы в лагере в южной части сектора Газа, 13 мая 2024 года AFP / Scanpix / LETA

Пользователи X (бывшего твиттера), инстаграма и тиктока запустили хештег #blockout2024 и начали массово призывать отписываться от знаменитостей, не высказавшихся о ситуации в секторе Газа.

Кампания бойкота началась после того, как популярная в тиктоке модель Хейли Калил (haleyybaylee) опубликовала видео, посвященное прошедшей 6 мая церемонии Met Gala. В нем она стоит в платье около зала, где проходила церемония. В ролике есть фраза «Пусть едят пирожные» (эту цитату, отражающую разрыв между бедными и богатыми, приписывают французской королеве Марии-Антуанетте, хотя этому нет надежных доказательств).

В этот же день израильская армия вошла в Рафах — город в южной части сектора Газа, куда эвакуировались с севера сотни тысяч палестинцев. В течение нескольких недель до этого против военной операции возражали как США, так и международные организации, указывающие на усугубившийся гуманитарный кризис и на то, что остающимся в Рафахе палестинцам уже некуда идти. Однако правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу настаивает на вторжении, которое, по их словам, необходимо для полного уничтожения руководства террористической группировки ХАМАС.

На следующий день в тиктоке распространилось видео пользовательницы с ником Rae, которая процитировала Хейли Калил и предложила применить к знаменитостям «цифровую гильотину». «Пришло время заблокировать всех знаменитостей, инфлюенсеров и богатых светских людей, не использующих свои ресурсы для помощи тем, кто в ней остро нуждается. Мы дали им их платформы. Пришло время забрать их. Забрать наши просмотры, наши лайки, наши комментарии, наши деньги», — говорит Rae в видео, которое набрало более двух миллионов просмотров.

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Еще одним популярным видео стал ролик пользователя с ником blockout2024, также набравший больше двух миллионов просмотров. «Когда у вас есть миллионы фолловеров, которые смотрят ваш контент каждый день, у вас есть возможность привнести важные изменения в мир», — говорит он, призывая не поддерживать знаменитостей, которые этого не делают.

Вслед за этим в интернете появился сайт с аналогичным адресом и списком знаменитостей, «которые поддерживают геноцид в секторе Газа». «Давайте дадим им отпор. Заблокируйте их, расскажите друзьям о том, что происходит», — говорится в описании сайта. В списке — более двух десятков знаменитостей. Среди них — Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Бейонсе, Джастин Бибер, Майли Сайрус, Ким Кардашьян и другие. Активисты утверждают, что в результате кампании Ким Кардашьян за одну ночь потеряла более трех миллионов подписчиков, однако какая часть из них отписалась из-за призывов, неизвестно.

По данным компании Social Blade, которая занимается аналитикой соцсетей (эти данные приводит NBC News), многие знаменитости из «черных списков» теряли в среднем десятки или сотни тысяч подписчиков в день с момента начала кампании. NBC News пишет, что в числе «целей» активистов — сотни знаменитостей, включая Зендею, однако на сайте кампании ее имени нет.

После начала кампании некоторые из знаменитостей опубликовали ролики, в которых призвали жертвовать деньги организациям и людям, оказывающим помощь палестинцам в секторе Газа. Часть подписчиков, отмечает NBC News, видео раскритиковали, назвав их «перформативными». Другие, напротив, приветствовали появление роликов, заметив, что кампания имеет эффект.

Хейли Калил удалила свой ролик и выложила почти девятиминутное видео, в котором она, одетая в темную спортивную кофту, приносит извинения за фразу «Пусть едят пирожные» и говорит, что не была приглашена на церемонию Met Gala, а только интервьюировала знаменитостей перед ней. Про ситуацию, в которой люди умирают и у них нет доступа к воде и еде (вероятно, имеется в виду ситуация в секторе Газа, хотя напрямую в видео это не произносится) Хейли Калил заявила, что не обладает достаточной информацией, чтобы высказываться взвешенно.

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