Дмитрий Ловецкий / AP / Scanpix / LETA

Международная организация «Репортеры без границ» опубликовала ежегодный свободы прессы. Россия заняла в нем 162-е место из 180, поднявшись на две позиции. Украина — в условиях военного положения и связанных с ним ограничений на распространение информации — поднялась на 18 позиций и заняла 61-е место. Лидером рейтинга восьмой год подряд стала Норвегия.

Как отмечают «Репортеры без границ», российские власти «продолжают свой крестовый поход против независимой журналистики»: количество СМИ, объявленных «нежелательными организациями» и «иностранными агентами», растет. Более 1500 журналистов с начала вторжения в Украину покинули страну, а оставшиеся подвергаются необоснованным преследованиям. Повышение на две позиции по сравнению с рейтингом 2023 года, подчеркивается в докладе, вызвано лишь еще большим ухудшением ситуации в других странах, которые являются соседями РФ в рейтинге. Общий балл России в рейтинге снизился.

Как подчеркивается в докладе, «пагубное политическое влияние Кремля» на страны, которые находятся рядом с Россией, усиливается, и там политики тоже пытаются сократить пространство для независимой журналистики. «Влияние Кремля распространяется на Сербию (98-е место), где проправительственные медиа поддерживают российскую пропаганду, а власти угрожают уехавшим из РФ журналистам», — в частности, отмечают «Репортеры без границ».

В докладе говорится, что ситуация со свободой прессы ухудшилась во всем регионе Восточной Европы и Центральной Азии. В то время как Беларусь (167-е место) и Туркменистан (175-е) «соперничают» за последние места в рейтинге с Россией, ситуация ухудшается в Грузии (103-е место, минус 26 позиций), где «правящая партия сохраняет поляризацию общества, культивирует сближение с Москвой и проводит политику, все более враждебную по отношению к свободе прессы», и в Азербайджане (164-е место), где наблюдается «волна репрессий против СМИ накануне президентских выборов» — а также в Молдове (31-е место, минус четыре позиции).

Украина, несмотря на войну и военное положение, которое предусматривает ограничение права на распространение информации, поднялась в рейтинге «Репортеров без границ» на 18 позиций. Составители рейтинга называют такой результат неожиданным. В докладе говорится, что политическое вмешательство в деятельность журналистов уменьшилось — в том числе потому, что сами СМИ критикуют такое давление.

В докладе «Репортеров без границ» от 2024 года также отмечается, что в Украине «погибло меньше журналистов». В предыдущем докладе говорилось, что в 2023 году там погибли двое журналистов. В апреле 2022 года — вскоре после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину — Верховная рада сообщала, что были убиты не менее 21 журналиста.

Лидерами рейтинга свободы прессы на протяжении многих лет остаются страны Северной Европы, которые занимают из шести первых мест списка. На последних местах списка из 180 стран — Афганистан, Сирия и Эритрея. США занимают 55-е место, Китай — 172-е, Индия — 159-е, Германия — 10-е, Великобритания — 23-е.

«Репортеры без границ» характеризуют ситуацию со свободой прессы в 36 странах как «очень сложную», еще в 60 — как «сложную». Лишь в восьми странах мира авторы доклада оценили ситуацию как «хорошую».

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