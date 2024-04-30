В 2022 году во время протестов в Тегеране пропала 16-летняя Ника Шакарами. Власти заявляли, что она покончила с собой Журналисты «Би-би-си» выяснили, что девушку убили сотрудники иранских спецслужб

Протестующий с фотографией Ники Шакарами на демонстрации в итальянском Неаполе, 6 октября 2022 года Marco Cantile / LightRocket / Getty Images

В сентябре 2022 года в Тегеране во время протестной акции против иранского правительства пропала 16-летняя Ника Шакарами. Родственники обнаружили ее тело спустя девять дней в одном из моргов. Власти объявили, что девушка покончила жизнь самоубийством. Как выяснил отдел расследований «Би-би-си», на самом деле Шакарами задержали сотрудники иранских спецслужб, которые подвергли ее сексуализированному насилию и убили.

Массовые протесты и беспорядки в Иране начались в сентябре 2022 года после смерти 22-летней студентки Махсы Амини, которую задержала полиция нравов за «неправильное» ношение хиджаба. Девушка умерла вскоре после задержания. Как заявляли правозащитники, она получила тяжелую травму головы, когда ее везли в полицейский участок. Власти утверждали, что причиной смерти стал сердечный приступ. Протесты под лозунгами движения «Женщина, жизнь, свобода» продолжались в стране несколько месяцев. Согласно данным ООН, за это время погибли более 550 протестующих, в основном в ходе вооруженных разгонов демонстраций силами безопасности Ирана.

Ника Шакарами пропала 20 сентября. В последний раз ее видели живой возле парка Лалех в центре иранской столицы. Она стояла на мусорном баке и сжигала хиджаб. Люди вокруг нее скандировали «Смерть диктатору», имея в виду верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Это видео широко распространилось в соцсетях.

Исчезновение и смерть Ники Шакарами вызвали большой резонанс в обществе. Фотографии девушки появлялись на демонстрациях в поддержку иранских женщин по всему миру, а ее имя стало одним из синонимов борьбы граждан Ирана против правительства. Тело Ники нашли в морге через девять дней после исчезновения девушки. Власти заявили родственникам погибшей, что она покончила с собой, прыгнув с крыши.

South China Morning Post

Расследование «Би-би-си» показало, что 16-летнюю девушку подвергли насилию и убили сотрудники иранских спецслужб. Эти выводы основываются на секретном докладе, который оказался в распоряжении журналистов. Как предполагается, он был составлен самими спецслужбами Ирана. В документе под грифом «совершенно секретно» подводятся итоги слушаний по делу о гибели Ники Шакарами, проведенных Корпусом стражей исламской революции (КСИР) — службой безопасности, защищающей исламский истеблишмент страны, пишет издание. В нем называются имена ее убийц, приводятся их показания и обстоятельства смерти девушки.

Как говорится в докладе, Нику задержали сотрудники подразделения под названием Team 12 («Команда 12»), которые вели слежку за демонстрантами под прикрытием. Они заподозрили, что девушка, сжигавшая хиджаб, была одним из лидеров и координаторов протеста. Ее затащили в морозильный фургон без опознавательных знаков. В кузове вместе с задержанной находились трое сотрудников «Команды 12» — Араш Калхор, Садег Монджази и Бехруз Садеги. В кабине фургона был их руководитель Мортеза Джалиль и водитель.

Сначала девушку повезли в близлежащий полицейский участок, но оказался переполнен протестующими. Тогда Шакарами доставили в центр временного содержания задержанных, находившийся в получасе езды. Начальник изолятора сначала согласился, но затем отказался принять Нику, поскольку, по его словам, она «постоянно ругалась и скандировала». Глава «Команды 12» связался за инструкциями в штаб-квартиру КСИР, где ему посоветовали доставить задержанную в тюрьму Эвин.

Согласно показаниям Бехруза Садеги, на пути в тюрьму девушка начала кричать, и Араш Калхор заткнул ей рот своими носками, но она продолжала сопротивляться. Тогда Садег Монджази положил ее на морозильный ларь, а сам сел на нее сверху.

Араш Калхор утверждал, что когда он ненадолго включил фонарик в своем телефоне, он увидел, что Садег Монджази засунул руки в брюки Ники. По его словам, после этого они потеряли контроль над собой. «Я начал бить ногами и руками, но на самом деле не знал, бью ли я наших ребят или обвиняемую», — рассказал он на слушаниях.

Монджази в свою очередь отрицал показания Калхора, что он засунул руку девушке в брюки, но допустил, что, сидя на ней, «возбудился» и коснулся ее ягодиц. Он утверждал, что это спровоцировало Нику, и она поцарапала и толкнула его так, что он упал. Хотя в тот момент ее руки были связаны за спиной. «Она ударила меня по лицу, и мне пришлось защищаться», — заявил Монджази.

Глава «Команды 12» Мортеза Джалиль, услышав шум, приказал остановить машину. По его словам, когда он открыл заднюю дверь, он обнаружил Нику уже мертвой. После этого он убрал кровь с ее лица и головы, «которые были не в лучшем состоянии».

В секретном докладе спецслужб содержится вывод, что драка в фургоне началась из-за сексуализированного насилия, а причиной смерти Ники стали нанесенные ей удары. «Были использованы три дубинки и три тазера. Неясно, какой из ударов был смертельным», — отмечается в документе.

Собеседник в штаб-квартире КСИР под позывным «Наем 16» заявил руководителю «Команды 12», что не хочет фиксировать еще один смертельный случай задержанного протестующего и посоветовал выбросить тело Ники на улицу. По словам Джалиля, «Команда 12» оставила тело девушки на тихой улочке под тегеранским шоссе Ядегар-и-Эмам. «Би-би-си» удалось вычислить, что под позывным «Наем 16» скрывался капитан Мохаммед Замани, служащий в КСИР.

Журналисты обратились за комментариями к правительству Ирана и Корпусу стражей исламской революции, но не получили ответа. Насколько известно «Би-би-си», сотрудники иранских спецслужб, ответственные за смерть Ники Шакарами, наказания не понесли.