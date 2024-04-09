Израильские военные занимают позиции на границе с сектором Газа. 24 декабря 2023 года Menahem Kahan / AFP / Scanpix / LETA

В в Гааге 8 и 9 апреля прошли заседания по иску против Германии о нарушении из-за того, что Берлин продает оружие Израилю.

Обвинения против Германии выдвинула 1 марта Никарагуа. В иске утверждается, что ФРГ, оказывая поддержку Израилю, в том числе, продавая ему оружие, «способствует совершению геноцида и не выполняет своего обязательства делать все возможное для предотвращения геноцида».

Иск опирается на другое дело о геноциде, которое рассматривает Международный суд ООН. В конце декабря 2023 года его подала ЮАР: эта страна обвинила Израиль в том, что его действия в секторе Газа имеют «геноцидальный характер» в отношении палестинцев, и потребовала остановить военную операцию в секторе Газа и предпринять «все разумные действия» для предотвращения геноцида.

В конце января суд в качестве обеспечительных мер обязал Израиль предотвратить «любые действия, которые можно считать геноцидом», гарантировать, чтобы военные ЦАХАЛ не совершали актов геноцида, а также обеспечить жителям Газы доступ к гуманитарной помощи. В то же время суд не стал требовать немедленного прекращения огня в секторе Газа, на чем также настаивала ЮАР. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу после решения суда заявил, что Израиль отвергает «гнусную попытку» отказать ему в праве на самооборону и отметил, что его страна ведет войну против террористов, а не против палестинского народа.

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Никарагуа в своем иске, поданном примерно через месяц после решения об обеспечительных мерах, указывала, что Германия, продолжая оказывать военную помощь Израилю, сама становится соучастницей предполагаемых военных преступлений.

Германия является одним из наиболее значимых союзников Израиля. Она — второй крупнейший поставщик оружия Израилю после США: за последние десять лет Берлин обеспечил израильтянам около 30% закупаемых ими вооружений.

На слушаниях 9 апреля представитель Германии Таня фон Услар-Глейшен отвергла обвинения Никарагуа, заявив, что Берлин «делает все возможное, чтобы выполнить свои обязательства как перед израильским, так и палестинским народом». Она также подчеркнула, что Германия «извлекла уроки из своего прошлого, которое включает ответственность за одни из самых ужасных преступлений в истории человечества». «Этим объясняется один из принципов внешней политики, на котором основывается подход ко всем ближневосточным проблемам. Наша история является причиной, по которой безопасность Израиля остается центральным элементом внешней политики Германии», — сказала фон Услар-Глейшен.

Другой представитель Германии Кристиан Тамс на заседании заявил, что после начала войны в Газе 98% военного экспорта из Германии в Израиль пришлось не на оружие, а на военную экипировку и оборудование. По его словам, в трех из четырех случаев, когда речь шла об экспорте непосредственно вооружений, поставки касались оружия, непригодного для использования в бою, такого как, например, учебные боеприпасы.

Слушания в Международном суде ООН по иску Никарагуа против Германии. 9 апреля 2024 года. Robin van Lonkhuijsen / EPA / Scanpix / LETA

Ожидается, что в течение ближайших недель суд примет решение о временных мерах, которые будут наложены до конца разбирательства. Весь процесс, вероятно, займет годы. Никарагуа хочет, чтобы в рамках этих временных мер Германия прекратила поставлять военное оборудование, не допустила использования уже поставленного оружия для совершения геноцида, а также возобновила финансирование . При этом механизмов принуждения к исполнению решения у суда нет, отказ выполнять его приведет, в основном, к последствиям репутационного характера.

Как отмечает Deutsche Welle, из-за иска Германия «стоит перед лицом экзистенциального вызова». С одной стороны, вся послевоенная идентичность страны построена на следовании универсальным принципам международного права, с другой — эта позиция в значительной степени вызвана пониманием ответственности за преступления холокоста, которые Германия пытается искупить, на протяжении десятилетий оказывая поддержку Израилю.

Война Израиля и ХАМАС в секторе Газа продолжается с октября 2023 года. Она началась после того, как террористы совершили рейд в Израиль и убили более 1200 мирных жителей, а также захватили несколько сотен заложников, которых переправили в сектор Газа. В ответ Армия обороны Израиля вторглась в анклав с целью освободить заложников и уничтожить ХАМАС. В результате действий ЦАХАЛ в секторе, по данным , погибли более 33 тысяч человек.

Как ЦАХАЛ действует в секторе Газа ЦАХАЛ выбирает цели в секторе Газа с помощью искусственного интеллекта. Из-за этого вместе с боевиками ХАМАС гибнет огромное число мирных жителей Главное из расследования «+972» и «Сиха мекомит»

Израиль настаивает на том, что его действия лежат в рамках права на самооборону. В то же время, многие критики, в том числе в западных странах, традиционно высказывающихся в поддержку Израиля, называют действия ЦАХАЛ чрезмерными и указывают на непропорционально большое число жертв среди гражданского населения сектора.

Власти США (наиболее последовательного союзника Израиля) в начале апреля дали понять, что, несмотря на «твердую и непоколебимую» поддержку еврейского государства в борьбе с ХАМАС, готовы пересмотреть подход к двусторонним отношениям, если Израиль не предпримет мер по обеспечению безопасности гражданского населения и недопущению гуманитарной катастрофы в секторе Газа.

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