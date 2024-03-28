«Революция — это когда вдруг не страшно» Натан Щаранский — о двоемыслии, репрессиях и переписке с Алексеем Навальным. Видео интервью, которое взял журналист Владимир Раевский
«Медуза» 21 марта опубликовала интервью советского диссидента Натана Щаранского, который отсидел в Советском Союзе девятилетний срок по обвинению в «измене родине», а в действительности — за работу по защите прав человека. Щаранский — один из главных участников движения в поддержку права евреев на репатриацию в Израиль из СССР.
С Натаном Щаранским поговорил журналист и телеведущий Владимир Раевский. Он опубликовал полную запись интервью — она подробнее текста, который вышел на «Медузе». Смотрите.
Интервью Натана Щаранского Владимиру Раевскому в текстовом виде — здесь.
А здесь — перевод колонки Натана Щаранского, опубликованной в издании The Economist. В этом тексте Щаранский рассказал о своей переписке с Алексеем Навальным, которую вел незадолго до смерти главного оппозиционного политика России.
Издательство «Медузы» опубликовало книгу Натана Щаранского «Не убоюсь зла». Ее читал Алексей Навальный, когда был в тюрьме. Прочтите ее и вы.