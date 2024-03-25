В Амурской области в шахте на руднике «Пионер» неделю назад были заблокированы 13 человек Рудник затопило. Связи с горняками нет

Спасатели внутри шахты на руднике «Пионер». Зейский муниципальный округ, Амурская область, 25 марта 2024 года МЧС России / AP / Scanpix / LETA

Рудник «Пионер» в Амурской области, где произошел прорыв породы и были заблокированы шахтеры, возможно, затоплен, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Позже в МЧС России подтвердили, что при разведке шахты через скважину, которую пробурили спасатели, видеокамера зафиксировала наличие воды в . «Подтверждена опасность повторного прорыва горной массы и обрушения свисающего борта карьера», — говорится в сообщении МЧС. Собеседник ТАСС считает, что остальные выработки рудника тоже могут быть затоплены. В МЧС заявили, что сейчас основная задача спасателей — при помощи буровых установок попасть в горные выработки, где могут находиться горняки, чтобы выяснить, есть ли там вода.

18 марта на «Пионере» произошел обвал, в руднике оказались заблокированы 13 человек. Губернатор Амурской области Василий Орлов говорил, что под завалами находятся вахтовые рабочие из других регионов. Среди них, пишет ТАСС, пять человек из Башкирии и два жителя Новосибирской области. Связи с горняками нет, их судьба неизвестна. Телеграм-канал «112» утверждал, что 19 марта из шахты были слышны перестуки, однако в МЧС 20 марта не подтвердили эту информацию. Первоначально предполагалось, что горняки в момент обвала находились на глубине 125 метров, затем было объявлено, что последнее зарегистрированное местонахождение горнорабочих — на глубине 147 метров. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что прорыв породы и льда произошел на глубине 97 метров. С 21 марта в Амурскую область приезжают родственники заблокированных в шахте горняков. С ними работают психологи, власти ежедневно сообщают им о ходе спасательной операции.

На месте обвала работают несколько групп спасателей, в том числе из соседних регионов и Кузбасса. Всего в операции по поиску и спасению горняков задействовано более 200 человек. С 20 марта спасатели бурят четыре разведывательные скважины, чтобы установить связь с горняками. Работы внутри шахты приостановлены из-за угрозы безопасности спасателей.

Спасательная операция осложняется угрозой повторного прорыва породы в рудник и обвала свисающего борта карьера, а также притоком грунтовых вод, которые пытаются откачивать. В МЧС утверждают, что уровень поступления грунтовых вод и состояние карьера находятся на контроле. Дно карьера очищается ото льда, готовится подъездной путь для установки мощного насоса в чаше карьера над заваленной шахтой. Он позволит осушить карьер и предотвратить просачивание воды в горные выработки. 27 марта на рудник должны доставить георадар, который позволит оперативно оценивать подвижность горных масс, льда и воды.

Роспотребнадзор также проверил воду, которая скапливается в шахте. В ней превышено содержание минералов, однако в экстремальных условиях, считают эксперты, ее можно пить. Ранее специалистам удалось очистить выработки, по которым в шахту должен подаваться воздух.

Из-за обвала на руднике в Амурской области объявили режим чрезвычайной ситуации. Губернатор региона Василий Орлов рассказал, что еще 19 марта доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации на руднике. После обрушения породы Следственный комитет завел дело о нарушении требований безопасности при ведении работ (статья 216 УК). В рамках расследования задержан управляющий директор рудника Алексей Бирюков.

Кроме того, по материалам прокурорской проверки было возбуждено дело о халатности (статье 293 УК). По версии следствия, сотрудники Дальневосточного управления Ростехнадзора после проверок в 2022-2023 годах не нашли «имевшие место грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов». О задержаниях в рамках этого дела на момент публикации этого материала не сообщалось.

Горно-гидрометаллургический комбинат «Пионер» — одно из крупнейших в России золотодобывающих предприятий. Рудник принадлежит группе компаний «Петропавловск». Работы на «Пионере» ведутся с 2008 года, за это время, по данным владельца, было произведено 2,8 миллиона унций золота. Добыча ведется открытым способом и подземным способом.