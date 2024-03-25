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Спасатели внутри шахты на руднике «Пионер». Зейский муниципальный округ, Амурская область, 25 марта 2024 года
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В Амурской области в шахте на руднике «Пионер» неделю назад были заблокированы 13 человек Рудник затопило. Связи с горняками нет

Источник: Meduza
Спасатели внутри шахты на руднике «Пионер». Зейский муниципальный округ, Амурская область, 25 марта 2024 года
Спасатели внутри шахты на руднике «Пионер». Зейский муниципальный округ, Амурская область, 25 марта 2024 года
МЧС России / AP / Scanpix / LETA

Рудник «Пионер» в Амурской области, где произошел прорыв породы и были заблокированы шахтеры, возможно, затоплен, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Позже в МЧС России подтвердили, что при разведке шахты через скважину, которую пробурили спасатели, видеокамера зафиксировала наличие воды в горных выработках. «Подтверждена опасность повторного прорыва горной массы и обрушения свисающего борта карьера», — говорится в сообщении МЧС. Собеседник ТАСС считает, что остальные выработки рудника тоже могут быть затоплены. В МЧС заявили, что сейчас основная задача спасателей — при помощи буровых установок попасть в горные выработки, где могут находиться горняки, чтобы выяснить, есть ли там вода.

18 марта на «Пионере» произошел обвал, в руднике оказались заблокированы 13 человек. Губернатор Амурской области Василий Орлов говорил, что под завалами находятся вахтовые рабочие из других регионов. Среди них, пишет ТАСС, пять человек из Башкирии и два жителя Новосибирской области. Связи с горняками нет, их судьба неизвестна. Телеграм-канал «112» утверждал, что 19 марта из шахты были слышны перестуки, однако в МЧС 20 марта не подтвердили эту информацию. Первоначально предполагалось, что горняки в момент обвала находились на глубине 125 метров, затем было объявлено, что последнее зарегистрированное местонахождение горнорабочих — на глубине 147 метров. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что прорыв породы и льда произошел на глубине 97 метров. С 21 марта в Амурскую область приезжают родственники заблокированных в шахте горняков. С ними работают психологи, власти ежедневно сообщают им о ходе спасательной операции.

На месте обвала работают несколько групп спасателей, в том числе из соседних регионов и Кузбасса. Всего в операции по поиску и спасению горняков задействовано более 200 человек. С 20 марта спасатели бурят четыре разведывательные скважины, чтобы установить связь с горняками. Работы внутри шахты приостановлены из-за угрозы безопасности спасателей.

Спасательная операция осложняется угрозой повторного прорыва породы в рудник и обвала свисающего борта карьера, а также притоком грунтовых вод, которые пытаются откачивать. В МЧС утверждают, что уровень поступления грунтовых вод и состояние карьера находятся на контроле. Дно карьера очищается ото льда, готовится подъездной путь для установки мощного насоса в чаше карьера над заваленной шахтой. Он позволит осушить карьер и предотвратить просачивание воды в горные выработки. 27 марта на рудник должны доставить георадар, который позволит оперативно оценивать подвижность горных масс, льда и воды.

Роспотребнадзор также проверил воду, которая скапливается в шахте. В ней превышено содержание минералов, однако в экстремальных условиях, считают эксперты, ее можно пить. Ранее специалистам удалось очистить выработки, по которым в шахту должен подаваться воздух.

Из-за обвала на руднике в Амурской области объявили режим чрезвычайной ситуации. Губернатор региона Василий Орлов рассказал, что еще 19 марта доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации на руднике. После обрушения породы Следственный комитет завел дело о нарушении требований безопасности при ведении работ (статья 216 УК). В рамках расследования задержан управляющий директор рудника Алексей Бирюков.

Кроме того, по материалам прокурорской проверки было возбуждено дело о халатности (статье 293 УК). По версии следствия, сотрудники Дальневосточного управления Ростехнадзора после проверок в 2022-2023 годах не нашли «имевшие место грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов». О задержаниях в рамках этого дела на момент публикации этого материала не сообщалось.

Горно-гидрометаллургический комбинат «Пионер» — одно из крупнейших в России золотодобывающих предприятий. Рудник принадлежит группе компаний «Петропавловск». Работы на «Пионере» ведутся с 2008 года, за это время, по данным владельца, было произведено 2,8 миллиона унций золота. Добыча ведется открытым способом и подземным способом. 