На руднике в Амурской области произошел обвал. Под завалами оказались 13 человек

В Амурской области произошел обвал горных пород на руднике горно-гидрометаллургического комбината, сообщило вечером 18 марта МЧС России.

Обвал произошел в Зейском муниципальном округе на руднике «Пионер». По данным МЧС, под завалами могут находиться до 13 человек.

В компании «Покровский рудник», которая разрабатывает месторождение, рассказали РБК, что горная масса на руднике обрушилась примерно в 20:40 по местному времени (14:40 мск). Компания подтвердила, что в тот момент в шахте находились 13 работников.

В Амурской области ввели региональный режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор региона Василий Орлов. По его словам, для спасения шахтеров прибыли отряды спасателей из Нерюнгри, Хабаровска и Приморского края.

Орлов добавил, что связи с людьми, находящимися под завалами, нет. «По предварительным данным среди пострадавших нет амурчан, это вахтовые рабочие из других регионов», — рассказал губернатор.

Рудник «Пионер» находится в 40 километрах от села Тыгда Магдагачинского района Амурской области. Владелец «Пионера» и компании «Покровский рудник» — группа компаний Petropavlovsk, отмечает РБК.