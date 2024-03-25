Рудник «Пионер» в Амурской области, где после обвала оказались заблокированы 13 человек, затоплен

Обследование рудника «Пионер», где произошел прорыв породы и были заблокированы горняки, показало, что он с высокой вероятностью затоплен, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«Разведка через скважину показала, что на глубине 153 метров в горных выработках находится вода. С высокой вероятность остальные выработки рудника также затоплены», — сказал собеседник агентства.

18 марта на «Пионере» произошел обвал, в руднике оказались заблокированы 13 человек. Первоначально предполагалось, что горняки в момент обвала находились на глубине 125 метров, затем было объявлено, что последнее зарегистрированное местонахождение горнорабочих — на глубине 147 метров.

В Амурской области объявили региональный режим чрезвычайной ситуации. Для спасения шахтеров прибыли отряды спасателей из Нерюнгри, Хабаровска и Приморского края.

СК завел дело после обрушения на руднике «Пионер» по статье 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ). В рамках расследования дела задержан управляющий директор рудника Алексей Бирюков, пишет 25 марта «Коммерсант» со ссылкой на Следственное управление СК по Амурской области 25 марта.

Горно-гидрометаллургический комбинат «Пионер» — одно из крупнейших в России золотодобывающих предприятий. Рудник принадлежит группе компаний «Петропавловск».