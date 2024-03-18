Ebrahim Noroozi / AP / Scanpix / LETA

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после выборов, отвечая на вопрос журналиста NBC, впервые прокомментировал смерть Алексея Навального в колонии в Харпе. Путин назвал это «печальным событием», отметил, что и в США люди умирали в тюрьмах, а также подтвердил информацию о подготовке обмена главного оппозиционного политика России. Вот как на это отреагировали соратники Алексея Навального.

Что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни. Это печальное событие. У нас были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в США этого не бывало? Бывало и неоднократно. Кстати, за несколько дней до ухода Навального из жизни мне некоторые коллеги, не сотрудники администрации, сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Можете мне поверить, можете нет… Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, а я сказал — я согласен. Но, к сожалению, случилось то, что случилось. При одном условии я [согласился]: мы его поменяем, но чтобы он не возвращался, пускай там сидит. Но это случается, ничего с этим не поделаешь.

глава международного Фонда борьбы с коррупцией

У меня пока нет слов. Какая же циничная лживая мразь. Невообразимо.

отдел расследований ФБК

Если бы каждому серийному убийце вместо суда давали выступить на пресс-конференции, то это выглядело бы именно так. Ненавижу.

соратник Навального

Путин назвал Навального по имени впервые. Через месяц после того, как цинично убил его. И сам подтвердил — убил, чтобы не обменять. Упивается безнаказанностью, насосавшийся крови клоп. Скоро лопнет, вот брызг-то будет.

Путин убил Алексея Навального. А теперь он решил, что не надо больше делать вид. Сам это подтвердил. И пообещал убивать еще и еще.

директор ФБК

Подтвердил обмен и тут же приказал убить.

соратник Навального

Понятно, что адресат его обращения — все, кто занимался обменом и спасением Алексея. И Путин убил его в этот момент. И хоть кто-то извинится, кто сомневался в обмене? Хоть одна тварь извинится? Путин демонстративно подтвердил убийство Алексея.

Сука. Упивается безнаказанностью. Думаю, не будет справедливого суда, думаю, по-другому все закончится для него.

Читайте также

Reuters, Financial Times и другие мировые СМИ подтвердили, что перед смертью Навального готовился его обмен на Вадима Красикова, отбывающего срок в Германии Как шли переговоры и кого собирались включить в сделку?

Читайте также

Reuters, Financial Times и другие мировые СМИ подтвердили, что перед смертью Навального готовился его обмен на Вадима Красикова, отбывающего срок в Германии Как шли переговоры и кого собирались включить в сделку?