Michele Limina / Bloomberg / Getty Images

В Швейцарии 3 марта прошел референдум по двум — о повышении пенсионного возраста и ежегодной выплате 13-й пенсии по старости и нетрудоспособности. Жители страны выступили против первого предложения и большинством голосов одобрили второе, сообщает «Би-би-си».

Согласно итогам голосования, почти 75% жителей Швейцарии выступили против повышения для мужчин и женщин до 66 лет, за проголосовали чуть более 25%.

Ежегодную выплату 13-й пенсии поддержали около 58% швейцарцев, а против выступили чуть менее 42%. Также инициативу по выплате поддержало большинство швейцарских кантонов. При этом явка на референдум превысила 58%. Швейцарская ассоциация Avivo, которая защищает права пенсионеров, назвала результаты референдума «исторической победой пенсионеров».

Согласно тексту инициативы, жители Швейцарии, которым положены государственные трудовые пенсии, с 2026 года будут получать ежегодную выплату в размере одной двенадцатой части их годовой пенсии — фактически 13-ю пенсию. Как отмечает Bloomberg, сторонники инициативы не представили плана финансирования расходов на эти выплаты, которые оцениваются в 4,1 миллиарда швейцарских франков (4,7 миллиарда долларов) в год.

Инициативу о 13-й пенсии продвигали Швейцарское объединение профсоюзов и левоцентристские партии. Они настаивали, что рост стоимости жизни в стране привел к снижению покупательной способности пенсий.

Сейчас полная ежемесячная государственная пенсия в Швейцарии, пишет «Би-би-си», составляет 2450 франков (2550 евро или 2768 долларов США), но из-за стоимости жизни в стране, в том числе в связи с обязательными взносами на медицинское страхование, многие пенсионеры жаловались, что им не хватает денег.

Кроме того, не все жители страны получают полную государственную пенсию. Так, неполную пенсию получают женщины, у которых были перерывы в работе, и иммигранты с неполным рабочим стажем. В итоге все больше жителей Швейцарии вынуждены работать после достижения 70-летнего возраста, отмечает «Би-би-си».

Против 13-й пенсии выступали правительство, парламент и бизнес-лобби, называвшие инициативу финансово несостоятельной, пишет Reuters. Критики инициативы отмечали, что введение дополнительных выплат может повлечь за собой повышение налогов или сокращение расходов, а также ударить по молодым швейцарцам. Вице-премьер, министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер говорила, что на фоне дефицита бюджета одобрение инициативы, вероятно, потребует увеличения налога на добавленную стоимость.

Как пишет Bloomberg, граждане Швейцарии одобрили на референдуме план по увеличению государственных социальных пособий впервые с 1848 года. Зачастую, отмечает «Би-би-си», швейцарцы прислушиваются к мнению правительства по финансовым вопросам. На референдуме в 2012 году жители страны отклонили инициативу о предоставлении ежегодной дополнительной недели отпуска, которая могла бы стать слишком обременительной для малого и среднего бизнеса.

«Однако избиратели, глядя на бурно развивающуюся экономику Швейцарии, успех которой во многом обусловлен их упорным трудом, уверены, что их страна может себе это позволить», — считает «Би-би-си».

Что происходит с мировой экономикой

Мировой экономике грозит «потерянное десятилетие». Что это значит и почему все так плохо? Самое важное из исследования Всемирного банка

Что происходит с мировой экономикой

Мировой экономике грозит «потерянное десятилетие». Что это значит и почему все так плохо? Самое важное из исследования Всемирного банка