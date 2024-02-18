Солист ирландской рок-группы U2 Боно во время концерта в Лас-Вегасе на арене Sphere рассказал со сцены о гибели Алексея Навального. Он призвал всю арену произнести имя политика, отметив, что российский президент Владимир Путин никогда не называет его по имени.

Начало речи Боно было посвящено Украине. Он призвал США , потому что они «сражаются за нашу свободу». Музыкант напомнил, что на следующей неделе исполнится два года с начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Артист отметил, что «следующими могут быть Польша, Литва или Восточная Германия»:

Для этих людей «свобода» — самое важное слово в мире. Настолько важное, что украинцы борются и умирают за это. И настолько важное, что Алексей Навальный решил отказаться от своей [свободы]. Путин никогда не произнесет его имени. Поэтому я подумал, что сегодня свободные люди здесь, люди, которые верят в свободу… Мы должны произнести его имя. Недостаточно просто помнить его. Говорите. Алексей Навальный. Алексей Навальный!

После этого зрители стали скандировать имя Навального, а группа сыграла песню Donʼt Dream Itʼs Over («Не думай, что это конец») группы Crowded House.

U2 Bono Ukraine Speech / Donʼt Dream Itʼs Over, Las Vegas Sphere 17.02.2024 TerrorSittich

Третий день после смерти Алексея Навального. Все, что известно о гибели политика

Навальный убит Мы все еще пытаемся это осознать. Онлайн «Медузы»

Третий день после смерти Алексея Навального. Все, что известно о гибели политика

Навальный убит Мы все еще пытаемся это осознать. Онлайн «Медузы»

Фото на обложке: Kevin Mazur / Getty Images