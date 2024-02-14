Задержан бывший глава кемеровского «Голоса» Сергей Пискунов. Провластные СМИ обвиняют его в «развратных действиях» в отношении детей И одновременно рассказывают, что он помогал «Медиазоне» собирать данные о погибших солдатах

В Алтайском крае 12 февраля задержали бывшего главу кемеровского отделения движения наблюдателей «Голос» Сергея Пискунова. Об этом сообщила пресс-служба партии «Яблоко», с которой сотрудничал электоральный эксперт. Председатель Новокузнецкого отделения партии Денис Шакин рассказывал, что Пискунова задержали на пропускном пункте «Веселоярск» на границе с Казахстаном. По данным издания «Сибирь.Реалии», активист планировал уехать в Казахстан.

«Яблоко» сообщало, что Пискунов пропал в Кемерово 10 февраля. Как позже выяснилось, в тот день домой к нему пришли сотрудники уголовного розыска и передали письменное «предостережение о недопустимости проведения публичных мероприятий». Незадолго до этого, писали представители партии, Пискунов подавал уведомление о «проведении публичного мероприятия-шествия (без плакатов) в количестве одного человека с целью выразить свое несогласие с ходом президентской избирательной кампании». В тот же день у Пискунова провели обыск, после которого его привезли в отдел полиции, где допрашивали сотрудники ФСБ и Центра «Э». По словам самого Пискунова, допрос продлился два часа и все это время он сидел на стуле «в одном нижнем белье». После допроса его отпустили. «Яблоко» утверждало, что против Пискунова возбудили дело по статье о создании «экстремистского сообщества» (статья 282.1 Уголовного кодекса).

Днем 12 февраля государственное РИА Новости опубликовало постановление следствия, в котором говорится, что в отношении Пискунова возбуждено уголовное дело о ненасильственных развратных действиях в отношении лица, не достигшего 14 лет (часть 2 статьи 135 УК). В документе говорится, что с 18 декабря 2023-го по 9 января 2024-го Пискунов якобы переписывался в телеграме с девочкой, «достигшей 12-летнего возраста, но не достигшей 14-летнего возраста», и просил ее прислать интимные фотографии.

Связанный с силовиками телеграм-канал Mash опубликовал видео, в котором Пискунов отвечает на вопросы неизвестного мужчины — тот находится за кадром. В ролике активист подтверждает, что переписывался с девушками. Сначала он заявляет, что их возраст был «до 18 лет»; человек за кадром требует сказать точнее, и Пискунов говорит: «От 12 до 18». По словам Пискунова, это было «сексуальное общение», в ходе которого он просил у них фотографии. Человек за кадром уточняет: «И видео?» «И видео», — говорит Пискунов. Где и при каких обстоятельствах был записан ролик, неизвестно.

Еще одно видео с Пискуновым опубликовал 14 февраля провластный телеканал РЕН ТВ. Судя по фону, оно записано там же, где и первое видео. «Я ездил по могилам, по кладбищам, фотографировал погибших на . В Кемеровской области: Белово, Новокузнецк, Кемерово», — говорит Пискунов. Человек за кадром (в этом видео он с измененным голосом) спрашивает, получал ли Пискунов за эту работу деньги. Активист отвечает, что ему платила правозащитница Марина Литвинович; почему именно она, непонятно. По словам Пискунова, 2 сентября 2023 года он находился в Новокузнецке, в тот же день ему перевели тысячу рублей на карту Сбербанка — что означают эти детали, тоже неясно.

В ролике РЕН ТВ Пискунов также говорит, что летом 2023 года сфотографировал три могилы погибших в Белово на Центральном городском кладбище. За это, как утверждает сам активист на видео, он снова якобы получил тысячу рублей от Литвинович.

«Работал с базой данных погибших. По открытым источникам добавлял…» — заявляет Пискунов. Человек за кадром задает наводящий вопрос: «То есть составлял списки погибших?» Пискунов на это отвечает утвердительно. По словам активиста, данные попадали «в общую базу». «Сами списки не попадались, делался отчет раз в две недели на сайте „Медиазоны“», — добавляет он.

Вероятно, Пискунов имеет в виду сводку «Медиазоны» о потерях российской армии во время войны с Украиной. Издание делает ее совместно с «Русской службой Би-би-си» и командой волонтеров. Журналисты ведут поименный список погибших на войне российских солдат. Информацию они берут из открытых источников — постов родственников, новостей в региональных СМИ и сообщений местных властей.

Редактор «Медиазоны» Дмитрий Трещанин в комментарии «Медузе» подтвердил, что Пискунов ездил по кладбищам и фотографировал могилы погибших на войне. «Этими данными он делился с командой волонтеров, в которую входит очень много людей. Насколько я знаю, он также обрабатывал данные, собранные другими волонтерами. Напрямую с „Медиазоной“ он не взаимодействовал, мы не давали ему заданий и не платили никаких денег», — рассказал Трещанин. Что касается Марины Литвинович, Трещанин заявил, что она не имеет никакого отношения ни к «Медиазоне», ни к волонтерскому проекту.

Председатель новокузнецкого отделения «Яблока» Денис Шакин рассказал изданию «7×7», что за несколько дней до задержания силовики угрожали Пискунову и обещали ему «регулярные встречи». По информации издания, активист отказался от частного адвоката и согласился на защитника по назначению.

Сергей Пискунов возглавлял кемеровское отделение «Голоса» и сотрудничал с региональным отделением партии «Яблоко» при организации наблюдения за выборами. В сентябре 2021 года Минюст объявил Пискунова «иностранным агентом». Он рассказывал, что поводом для этого стали два денежных перевода: на 9222 рублей от признанного ранее «иноагентом» фонда «Лига избирателей» и на 950 рублей от некоего гражданина Таджикистана.

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