Кемеровского активиста и бывшего главу регионального отделения движения «Голос» Сергея Пискунова задержали в Алтайском крае по подозрению в «создании экстремистского сообщества» (статья 282.1 УК). Об этом сообщила пресс-служба партии «Яблоко», с которой сотрудничал Пискунов.

Председатель Новокузнецкого отделения партии «Яблоко» Денис Шакин сообщил «ОВД-Инфо», что Пискунова задержали на пропускном пункте «Веселоярск» на границе с Казахстаном. О задержании Пискунова также пишет «Сибирь.Реалии» со ссылкой на его друзей. Источник издания рассказал, что Пискунов планировал уехать в Казахстан.

До этого, 10 февраля, Пискунова задерживали в Кемерове и отвезли в поселок Грамотеино, где он проживает вместе с бабушкой. Там в его доме провели обыск — как сообщили представители партии «Яблоко» со ссылкой на постановление, по делу о «создании экстремистского сообщества». После этого Пискунова доставили на допрос. Сам он рассказывал, что провел в отделе полиции, где его допрашивали сотрудники ФСБ и Центра «Э», более двух часов в одном нижнем белье. После допроса его отпустили.

Партия «Яблоко» отмечает, что незадолго до задержания 10 февраля Пискунов обратился в администрацию с уведомлением об одиночном пикете, чтобы «выразить свое несогласие с ходом президентской избирательной кампании». Сейчас Пискунова, по данным «Яблока», доставляют в Рубцовский городской суд для избрания меры пресечения.

Вскоре после сообщения «Яблока» агентство РИА Новости опубликовало постановление следствия, в котором говорится, что против Пискунова возбуждено уголовное дело о ненасильственных развратных действиях в отношении подростка, не достигшего 14 лет (часть 2 статьи 135 УК). В постановлении говорится, что Пискунов в период с 18 декабря 2023 года по 9 января 2024-го переписывался с девочкой, которой исполнилось 12, но не исполнилось 14 лет, и просил ее прислать ему интимные фотографии.

Максимальное наказание по той части статьи о развратных действиях, которая, как утверждается, предъявлена Пискунову, составляет до восьми лет колонии с последующим ограничением свободы на срок до двух лет. Статья о создании экстремистского сообщества (по данным «ОВД-Инфо, у Пискунова первая часть) предполагает лишение свободы на срок от шести до десяти лет.

Пискунов возглавлял кемеровское отделение «Голоса» и сотрудничал с региональным отделением партии «Яблоко» при организации наблюдения за выборами. В 2023 году он подал заявление на вступление в партию.

В сентябре 2021 года Минюст России объявил Пискунова «иноагентом». По его словам, поводом для этого стали два денежных перевода: на 9222 рублей от признанного ранее «иноагентом» фонда «Лига избирателей» и на 950 рублей от жителя Таджикистана.