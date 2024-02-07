Финансист из Гонконга перевел мошенникам 25 миллионов долларов. Перед этим он несколько дней общался с дипфейком своего руководства

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В середине января мошенники с помощью дипфейков заставили финансиста гонконгского филиала транснациональной компании перевести им с корпоративного счета более 25 миллионов долларов. Об этом, как пишет South China Morning Post, объявила полиция Гонконга, не раскрывая ни имени сотрудника, ни названия корпорации.

По словам старшего суперинтенданта полиции Гонконга Барона Чан Шун-Чина, мошенники сначала отправили финансисту фишинговое письмо якобы от финансового директора компании из Великобритании. В нем они потребовали провести «секретную транзакцию» на 25,6 миллиона долларов.

Когда у сотрудника финансового отдела возникли подозрения, мошенники пригласили его на встречу по видео с «руководством» и другими «коллегами». По словам финансиста, он знал некоторых сотрудников, которые присутствовали на этой встрече, и они выглядели так же, как в жизни. После этого разговора мошенники еще несколько дней общались с сотрудником филиала по электронной почте, в мессенджере и по видеосвязи. В результате они убедили его совершить 15 переводов на разные счета. Финансист понял, что это были преступники, только через неделю, когда связался с настоящим головным офисом корпорации.

Как выяснила полиция, все, с кем говорил финансист на видеовстречах, были мошенниками с измененными лицами. Для создания дипфейков они использовали общедоступные видео с сотрудниками компании, а во время разговора не вступали в диалог и лишь раздавали поручения. Полиция также рассказала, что, прежде чем мошенникам удалось провернуть аферу, они безуспешно опробовали этот же метод на других сотрудниках филиала.

Это уже не первый случай использования дипфейков для финансовых преступлений в Гонконге, однако ранее мошенники выбирали не настолько изощренные методы, отмечает издание. Чаще всего преступники создавали ролики с дипфейком на основе изображений с украденных документов, чтобы обмануть программы для распознавания лиц и оформить кредиты на чужое имя. В начале января полиция Гонконга заявляла, что за последнее время арестовала шесть обвиняемых в таких преступлениях.