В Индии мошенники создают дипфейки обнаженных женщин, чтобы убедить мужчин в Instagram и WhatsApp раздеться на камеру. А затем вымогают деньги

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Dhiraj Singh / Bloomberg / Getty Images

В начале августа 54-летний житель индийского города Ченнаи ответил в WhatsApp на видеозвонок с незнакомого номера. Ему позвонила обнаженная женщина, которая во время общения вынудила его раздеться. Когда он повесил трубку, ему стали угрожать. От мужчины потребовали заплатить крупную сумму денег, в противном случае видео разговора опубликуют в соцсетях и о нем узнают все его друзья. В итоге мужчина перечислил мошенникам .

В 2021 году жители Индии все чаще сталкивались с мошенничеством, когда у них вымогали деньги после откровенных видеозвонков в соцсетях, пишет The Times of India. В одном только Ченнаи с начала года жертвами мошенников стали не менее 30 мужчин. По версии следователей, за этими аферами стоит банда преступников, которые действуют из северных штатов Уттар-Прадеш, Харьяна и Раджастхан.

В основном мошенники используют видеозвонки в соцсетях Instagram и Facebook, а также в мессенджере WhatsApp, а их жертвами становятся мужчины. Обычно это происходит так: мошенник пишет пользователю с поддельного аккаунта и начинает общаться, через некоторое время женщина, участвующая в афере, звонит мужчине по видеосвязи и начинает раздеваться, побуждая его сделать то же самое. В это время мужчину записывают на видео — а затем начинают шантажировать. Благодаря соцсетям мошенники знают многое о своих жертвах, и выманивают у них от 2000 до двух миллионов рупий. Редкие жертвы аферистов обращаются за помощью в полицию.

Недавно этот вид мошенничества начали совершенствовать. Вместо реальных женщин, которые появлялись обнаженными на видео, аферисты стали использовать . Полиция установила это, расследуя несколько случаев мошенничества в городе Ахмадабад, штат Гуджарат. Так, с дипфейками по отдельности общались 46-летний бизнесмен и 29-летний глава телекоммуникационной компании. Полиция установила, что во время видеозвонков звучали голоса женщин, созданные с помощью технологии, которая преобразует текст в звук. Всего полиция Ахмадабада получила 8-10 заявлений от жертв аналогичных мошенничеств, и, по оценке следователей, 60% всех видео созданы с помощью дипфейков. В полиции допустили, что мошенники в своих аферах также могут использовать видео с порносайтов.

Как минимум в одном случае мошенники создали дипфейк с участием мужчины, который отказался заплатить им деньги, сообщает The Indian Express. 33-летний Рохан Бхасин из Дели рассказал, что 2 июля в Instagram на него подписалась незнакомая женщина. Бхасин подписался в ответ, поскольку она была подписана на его друзей. В личном сообщении женщина попросила у него номер в WhatsApp, но он отказался, после чего женщина начала звонить ему в Instagram. Сперва он не брал трубку, но после седьмой или восьмой попытки ответил на видеозвонок. По его словам, на видео обнаженная женщина совершала «непристойные действия». «Мне понадобилось около 15 секунд, чтобы понять, что происходит. Затем я сбросил звонок», — рассказал он.

После этого Рохан Бхасин получил несколько сообщений с угрозами опубликовать видео с его участием. Мужчина ответил, что участница аферы может публиковать все, что угодно, после чего заблокировал ее аккаунт. Через 15 минут ему стали звонить друзья и родственники, которые спрашивали о некоем видео. «Мошенники взяли изображение моего лица из видеозвонка, который я вел с ними, и наложили его на чужое тело. На видео, которым они поделились, кажется, что я говорю на сексуальные темы», — рассказал Бхасин.

Сестра мужчины, живущая в Нью-Йорке, сообщила The Indian Express, что мошенники прислали ей смонтированное фото, где ее брат изображен с мужскими и женскими половыми органами. Снимок сестре мужчины прислали с аккаунта женщины, с которого Бхасину поступил видеозвонок. Мужчина утверждает, что его родным и друзьям прислали несколько измененных видео.

Спустя несколько дней после случившегося полиция Агры задержала троих мужчин из округа Меват в штате Харьяна на севере Индии, которых подозревают в различных киберпреступлениях, в том числе в аферах с использованием видеозвонков. По версии следствия, задержанные причастны к атаке на Бхасина.

Эксперты по кибербезопасности, опрошенные индийскими СМИ, а также полицейские призвали жителей страны не отвечать на видеозвонки и запросы на добавление в друзья от незнакомцев.

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