Суд лишил Илона Маска выплаты от Tesla в 56 миллиардов долларов Когда решение вступит в силу, он больше не будет самым богатым человеком в мире

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Канцлерский суд штата Делавэр постановил отменить выплату бизнесмену Илону Маску в размере 55,8 миллиарда долларов в качестве компенсационного пакета от Tesla, встав на сторону одного из акционеров компании. Соответствующее решение 30 января приняла судья Кэйтлин Маккормик, 201-страничный текст постановления опубликован (.pdf) на сайте суда. Решение может быть обжаловано в Верховном суде штата Делавэр.

В 2018 году компания Tesla приняла десятилетнее соглашение, согласно которому гендиректор компании Илон Маск вместо зарплаты получит компенсационный пакет в виде акций Tesla. Соглашение предполагало, что Маск в рамках 12 траншей получит по 1% от всего пакета акций Tesla, если компания достигнет 12 целевых показателей. Tesla достигла все назначенные цели в 2023 году, отмечает Business Insider.

Стоимость опционов на момент закрытия рыночных торгов 30 января составила 51 миллиард долларов с учетом затрат Маска на их исполнение, пишет Reuters. Максимальная стоимость пакета, сказано в решении суда, составила 55,8 миллиарда долларов.

Иск против Маска подал акционер Tesla Ричард Торнетта, посчитавший, что размер пакета завышен. Он заявил, что Маск тесно общался с членами совета директоров и повлиял на их решение. Представители Tesla заявили, что назначили выплату, чтобы сохранить внимание Маска к компании, а акционеры выиграли от его руководства.

Судья Кэйтлин Маккормик заявила, что Tesla не смогла доказать, что вознаграждение было справедливым. Судья отметила, что это максимальное вознаграждение, когда-либо выплаченное на публичном рынке, — оно в 250 раз больше медианного вознаграждения в аналогичной компании и в 33 раза больше, чем предыдущая выплата Маску.

«Невероятный размер самого большого в истории вознаграждения — непостижимая сумма — похоже, был рассчитан на то, чтобы помочь Маску достичь того, что, по его мнению, обеспечит „хорошее будущее для человечества“», — заявила Маккормик в своем решении.

Илон Маск после вынесенного решения написал в соцсети X (бывший твиттер): «Никогда не регистрируйте свою компанию в штате Делавэр». Бизнесмен провел в соцсети голосование о том, следует ли Tesla сменить штат регистрации с Делавэра на Техас, его идею поддержали больше 87% респондентов. После опроса Маск объявил, что Tesla проведет голосование акционеров, чтобы решить, стоит ли перерегистрировать компанию в Техасе.

Опцион акций Tesla, полученный Илоном Маском, составляет примерно четверть его состояния. По оценке Bloomberg на 1 февраля, состояние Маска составляет 202 миллиарда долларов. После вынесения решения судом в штате Делавер состояние Маска сократилось на два миллиарда. Если решение суда вступит в силу, то Маск перестанет быть самым богатым человеком на планете.

Судья Кэйтлин Маккормик, рассматривавшая дело, в октябре 2022 года вынесла другое решение, связанное с Маском, отмечает Bloomberg. Тогда Маккормик приостановила судебный процесс между миллиардером и соцсетью Twitter, который начался из-за того, что Маск отказался покупать компанию по ранее оговоренной цене. В итоге Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов.

Кто такой Илон Маск

«Илон отчаянно хочет спасти мир. Но только при условии, что он будет спасителем» The New Yorker опубликовал профайл миллиардера Илона Маска: об Украине, твиттере и наркотиках. Вот его подробный пересказ

Кто такой Илон Маск

«Илон отчаянно хочет спасти мир. Но только при условии, что он будет спасителем» The New Yorker опубликовал профайл миллиардера Илона Маска: об Украине, твиттере и наркотиках. Вот его подробный пересказ