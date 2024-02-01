Суд лишил Илона Маска выплаты от Tesla в 56 миллиардов долларов Когда решение вступит в силу, он больше не будет самым богатым человеком в мире
Канцлерский суд штата Делавэр постановил отменить выплату бизнесмену Илону Маску в размере 55,8 миллиарда долларов в качестве компенсационного пакета от Tesla, встав на сторону одного из акционеров компании. Соответствующее решение 30 января приняла судья Кэйтлин Маккормик, 201-страничный текст постановления опубликован (.pdf) на сайте суда. Решение может быть обжаловано в Верховном суде штата Делавэр.
В 2018 году компания Tesla приняла десятилетнее соглашение, согласно которому гендиректор компании Илон Маск вместо зарплаты получит компенсационный пакет в виде акций Tesla. Соглашение предполагало, что Маск в рамках 12 траншей получит по 1% от всего пакета акций Tesla, если компания достигнет 12 целевых показателей. Tesla достигла все назначенные цели в 2023 году, отмечает Business Insider.
Стоимость опционов на момент закрытия рыночных торгов 30 января составила 51 миллиард долларов с учетом затрат Маска на их исполнение, пишет Reuters. Максимальная стоимость пакета, сказано в решении суда, составила 55,8 миллиарда долларов.
Иск против Маска подал акционер Tesla Ричард Торнетта, посчитавший, что размер пакета завышен. Он заявил, что Маск тесно общался с членами совета директоров и повлиял на их решение. Представители Tesla заявили, что назначили выплату, чтобы сохранить внимание Маска к компании, а акционеры выиграли от его руководства.
Судья Кэйтлин Маккормик заявила, что Tesla не смогла доказать, что вознаграждение было справедливым. Судья отметила, что это максимальное вознаграждение, когда-либо выплаченное на публичном рынке, — оно в 250 раз больше медианного вознаграждения в аналогичной компании и в 33 раза больше, чем предыдущая выплата Маску.
«Невероятный размер самого большого в истории вознаграждения — непостижимая сумма — похоже, был рассчитан на то, чтобы помочь Маску достичь того, что, по его мнению, обеспечит „хорошее будущее для человечества“», — заявила Маккормик в своем решении.
Илон Маск после вынесенного решения написал в соцсети X (бывший твиттер): «Никогда не регистрируйте свою компанию в штате Делавэр». Бизнесмен провел в соцсети голосование о том, следует ли Tesla сменить штат регистрации с Делавэра на Техас, его идею поддержали больше 87% респондентов. После опроса Маск объявил, что Tesla проведет голосование акционеров, чтобы решить, стоит ли перерегистрировать компанию в Техасе.
Опцион акций Tesla, полученный Илоном Маском, составляет примерно четверть его состояния. По оценке Bloomberg на 1 февраля, состояние Маска составляет 202 миллиарда долларов. После вынесения решения судом в штате Делавер состояние Маска сократилось на два миллиарда. Если решение суда вступит в силу, то Маск перестанет быть самым богатым человеком на планете.
Судья Кэйтлин Маккормик, рассматривавшая дело, в октябре 2022 года вынесла другое решение, связанное с Маском, отмечает Bloomberg. Тогда Маккормик приостановила судебный процесс между миллиардером и соцсетью Twitter, который начался из-за того, что Маск отказался покупать компанию по ранее оговоренной цене. В итоге Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов.