Суд отложил заседание по делу Илона Маска, чтобы дать ему возможность завершить сделку по покупке Twitter 

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Суд штата Делавэр приостановил судебный процесс между миллиардером Илоном Маском и Twitter, чтобы дать сторонам возможность завершить сделку купли-продажи социальной сети. Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее адвокаты Илона Маска направили руководству Twitter письмо с предложением завершить сделку на тех же условиях, что были достигнуты в апреле: 54,2 доллара за акцию. Общая стоимость Twitter таким образом была оценена в 44 миллиарда долларов.

В письме также говорилось, что Маску необходимо время, чтобы собрать нужную сумму, и он просит не начинать судебное разбирательство.

Судья Кэтлин Сент-Джей Маккормик поддержала сторону защиты и заявила, что, если сделка не будет завершена до 28 октября, она назначит новую дату судебного разбирательства в ноябре.

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Илон Маск стал крупнейшим акционером Twitter в апреле, выкупив сразу 9,1% акций компании. Стоимость сделки составила 2,64 млрд долларов. Позже он заявил о намерении купить оставшиеся акции, однако в июле передумал. Он объяснил это тем, что компания не предоставила ему подробной информации о фейковых аккаунтах, существующих на платформе — по некоторым оценкам их может быть до 20%.

В Twitter заявили, что Маск передумал из-за того, что акции к тому времени упали в цене. Перед этим миллиардер и компания подписали контракт, в соответствии с которым бизнесмен обязался выплатить миллиардную компенсацию, если сделка будет отменена по его инициативе. Несмотря на это, Twitter принял решение добиваться в суде не выплаты этой компенсации, а осуществления сделки по покупке компании. Накануне судебного заседания Маск предложил завершить сделку.

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Илон Маск все-таки купит Twitter. Но сотрудники платформы этому не очень рады А сам миллиардер, кажется, смутно представляет, что такое свобода слова

Подробнее о покупке Маском «Твиттера»

Илон Маск все-таки купит Twitter. Но сотрудники платформы этому не очень рады А сам миллиардер, кажется, смутно представляет, что такое свобода слова