Артем Пряхин / SOPA Images / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 января заявил, что Владимир Путин, который баллотируется в президенты на пятый срок, не будет участвовать в предвыборных дебатах. Он и раньше никогда этого не делал — за все время руководства страной. Путин и Песков находили для этого веские причины. Перечисляем главные из них — в цитатах за 24 года.

18 марта 2000 года

↓

Владимир Путин, исполняющий обязанности президента России

Я уже в начале беседы говорил, что с трудом представлял себе, что когда‑нибудь приму участие в предвыборных кампаниях. Вы знаете, главным образом потому, что все современные предвыборные технологии — это довольно бессовестное дело. Они все связаны с тем, что нужно смотреть в глаза миллионам людей и давать какие‑то обещания, заведомо зная, что они невыполнимы. Я никак не могу переступить эту грань и очень рад, что мне не приходится это до сих пор делать. В значительной степени поэтому я отказался от всех предвыборных роликов, дебатов и тому подобных вещей.

15 марта 2004 года

↓

Владимир Путин, президент России

Это неинтересно. Считаю, что для действующего президента в этом нет никакого смысла, потому что все, что я мог сказать, я обязан был сделать, продемонстрировать своими действиями в течение четырех лет. Просто каждое слово моих оппонентов мне на сто процентов известно. И, думаю, что это такая бессмысленная игра либо в поддавки, либо игра, когда один из игроков заранее знает результат.

Я думаю, что обоснованным является то, что мы избрали именно такую тактику в ходе этой избирательной кампании. Повторяю, можно было бы использовать различные предвыборные трюки, и дебаты соответствующим образом выстроить, и поплясать, и попеть. Но даже рядовые люди, далекие от политики, действительно сердцем чувствуют многие вещи. И за четыре‑то года даже рядовой гражданин, который не занимается и не интересуется политикой ежедневно, прекрасно мог понять — и понял, — что происходит в стране и на что можно надеяться в ближайшие годы. Я думаю, что это самое главное. И результаты выборов как раз подтверждают, что эта реакция есть. И она положительная.

14 февраля 2008 года

↓

Владимир Путин, президент России

незадолго до выборов президента, на которых победит Дмитрий Медведев

Теперь что касается избирательной кампании: считаю, что она идет нормально. И то, что она проходит спокойно, без вот этих дебатов, без раскачки внутри страны, говорит не о том, что у нас существует дефицит демократических процедур, — это говорит о том, что подавляющее большинство граждан России поддерживают и проводимый в последние годы курс. Вот в чем основа относительного спокойствия избирательной кампании.

12 января 2012 года

↓

Дмитрий Песков, пресс-секретарь премьер-министра России Владимира Путина

Участие кандидата в президенты Владимира Путина в телевизионных предвыборных дебатах сопряжено с необходимостью оформления отпуска в соответствии с действующим законодательством, что, безусловно, не позволит ему в должном объеме исполнять обязанности председателя правительства.

14 декабря 2017 года

↓

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путину даже близко <…> Дело в том, что Путин является действующим главой государства. И в его случае, его кандидатство, конечно, протекает по иным законам. Хотя по таким же законам, как для всех остальных кандидатов, но отпечаток вот этого президентства действующего, он, конечно, совсем, скажем так, меняет ситуацию. И одно дело участвовать в дебатах как действующий глава государства, а другое дело как, скажем так, кандидат, который сам, например, говорит о том, что «я не собираюсь никуда избираться, потому что шансов у меня нет». Такие дебаты, они достаточно бессмысленны по своей сути.

29 января 2024 года

↓

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Президент не участвует в предвыборных дебатах.

Путин идет в президенты — в пятый раз

«Так быть не должно. Но президент захотел» Путин в пятый раз идет на выборы президента. Неожиданность только в том, как он об этом объявил (в беседе с Жогой из ДНР!). Вот как это вышло

Путин идет в президенты — в пятый раз

«Так быть не должно. Но президент захотел» Путин в пятый раз идет на выборы президента. Неожиданность только в том, как он об этом объявил (в беседе с Жогой из ДНР!). Вот как это вышло