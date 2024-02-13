«Россияне имеют возможность видеть заявления Путина на ежедневной основе». Кремль объяснил, почему президент не участвует в дебатах

Избирательный штаб Владимира Путина официально уведомил Центризбирком РФ об отказе президента от участия в предвыборных дебатах, сообщает ТАСС.

Путин в пятый раз баллотируется на пост президента РФ, однако он ни разу все время руководства страной не участвовал в дебатах в период предвыборных кампаний.

На брифинге 13 февраля журналисты попросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова прокомментировать, почему Путин вновь отказался от дебатов.

Вот что ответил представитель Кремля:

Россияне имеют возможность видеть заявления Путина по всем аспектам жизни россиян фактически на ежедневной основе. Путин является действующим главой государства, который живет в условиях очень напряженного президентского графика. Это кардинально отличает его от других кандидатов.

Читайте также

Путин идет на пятый президентский срок. Он никогда не участвовал в предвыборных дебатах — и на этот раз не будет. Почему? «Это бессовестное дело и бессмысленная игра, нет конкурентов, нельзя оформить отпуск». Главные объяснения за 24 года

Читайте также

Путин идет на пятый президентский срок. Он никогда не участвовал в предвыборных дебатах — и на этот раз не будет. Почему? «Это бессовестное дело и бессмысленная игра, нет конкурентов, нельзя оформить отпуск». Главные объяснения за 24 года