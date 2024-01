«Проект»: сенатор и бывший глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков стал совладельцем «Вкусно и точка» После начала войны в Украине ему также достались доли в Starbucks и OBI

Maxim Shipenkov / EPA / Scanpix / LETA

Российский сенатор и бывший глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков стал совладельцем компании «Вкусно и точка», которой достались рестораны «Макдоналдс» после того, как американская сеть ушла из России. Об этом говорится в расследовании издания «Проект».

«Макдоналдс», как и многие другие иностранные компании, после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года объявила о приостановке работы на российском рынке. В середине мая стало известно, что сеть решила полностью уйти из страны. В итоге она была продана предпринимателю из Кузбасса Александру Говору, который с 2015 года управлял 25 ресторанами «Макдоналдс» в Сибири по франчайзингу.

Сделка вызвала сомнения у журналистов. Как отмечала «Русская служба Би-би-си», Говору, вероятно, было бы не под силу купить всю сеть «Макдоналдс» в одиночку. По подсчетам издания, только уставная стоимость сети в России составляла 9,7 миллиарда рублей. За последние три года выручка всех компаний Говора составила 76,6 миллиарда рублей, но большая часть из них работала в убыток: за тот же период чистый убыток всех бизнесов предпринимателя составил 18,7 миллиарда рублей. Однако в июле 2022 года Говор зарегистрировал компанию «Вкусно и точка», которая через цепочку владельцев контролирует российские рестораны «Макдоналдс».

Очередь в ресторан «Вкусно и точка», который открылся на месте «Макдоналдс» на Пушкинской площади в Москве. 12 июня 2022 года Maxim Shipenkov / EPA / Scanpix / LETA

В декабре 2023 года израильское издание The Times of Israel объявило, что получило несколько записей разговоров владельца российского Forbes Магомеда Мусаева. На опубликованной расшифровке одной из бесед бизнесмен заявил, что настоящим владельцем активов «Макдоналдс» в России стал Арсен Каноков. «У меня есть должники — Арсен Каноков, например. Я помог ему получить „Макдоналдс“, самую офигенную компанию. Каноков находится под санкциями, но он купил все эти активы, „Макдональдс“, OBI. Я ему помог. Арсен Каноков должен мне около 10 миллионов долларов», — цитировала Мусаева The Times of Israel. Представитель пресс-службы бизнесмена говорил, что публикация израильского издания основана на «скомпилированных аудиофайлах».

«Проект» изучил аудиторское заключение к годовой отчетности «Вкусно и точка» за 2022 год. Из документа следует, что Говор владеет 51% российской сети «Макдоналдс», а остальное принадлежит «прочим» акционерам. Кто эти акционеры, понятно из состава совета директоров компании, считают расследователи. Так, два кресла из пяти в совете заняли Олег Эскиндаров и Егор Соломатин — президент и вице-президент холдинга «Синдика», который основал Каноков.

Арсен Каноков Telegram Арсена Канокова

О том, что сенатор стал покупателем «Макдоналдс» в России, «Проекту» подтвердил источник, знакомый с ходом сделки. По его словам, интерес к сети ресторанов также проявлял Адам Делимханов, депутат Госдумы и соратник главы Чечни Рамзана Кадырова. Собеседник журналистов не знает, получили ли люди Делимханова долю в компании или нет. Однако один из пользователей указал в списке своих контактов бизнесмена Сергея Кропачева как «акционера ВиТ» — это, считают журналисты, краткое наименование «Вкусно и точка». У других пользователей Кропачев записан как «помощник Адама Делимханова», пишет «Проект».

Как отмечает издание, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Каноков попал в санкционные списки западных стран. Формально из-за статуса сенатора он не может заниматься бизнесом. Однако люди и компании, связанные с Каноковым, получили доли еще двух ушедших из России компаний — сети строительных гипермаркетов OBI и сети кофеен Starbucks. Как сообщала «Русская служба Би-би-си», вместе с ними доли в российских точках этих сетей получил чеченский бизнесмен Валид Корчагин, близкий к людям из окружения Рамзана Кадырова — к Адаму Делимханову и сенатору от Чечни Сулейману Геремееву.