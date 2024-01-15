Дочь Путина Мария Воронцова в 2020 году получила 232 миллиона рублей как акционер собственной компании Главное из расследования соратников Навального

Мария Воронцова Телеканал «Доктор» / Youtube

Дочь президента России Владимира Путина Мария Воронцова ежегодно получает сотни миллионов рублей от клиники «СОГАЗ Медицина». Об этом говорится в новом расследовании соратников Алексея Навального.

Воронцова по профессии — врач-эндокринолог. Как выяснили авторы расследования, профессиональная деятельность приносит ей примерно 200 тысяч рублей в месяц: около 110 тысяч она получает за работу в МГУ на факультете фундаментальной медицины, 35 тысяч — в Российской ассоциации эндокринологов, 48 тысяч — в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии Минздрава.

Однако куда большие деньги, утверждается в расследовании, Воронцова зарабатывает как член совета директоров компании «Номеко», учрежденной ей в 2019 году. Как указано на сайте «Номеко», она занимается инновационными технологиями в области медицины. Авторы расследования отмечают, что в разделе «новости компании» на сайте по большей части представлены только поздравления с различными праздниками.

Вот что писали о «Номеко» в 2019 году Старшая дочь Путина получила долю в медицинской компании, которая занимается проектом на 30-40 миллиардов рублей: «Русская служба Би-би-си»

При этом «Номеко», в которой по состоянию на 2022 год работали всего пять человек, ежегодно имеет многомиллионную чистую прибыль: в 2020 году — 600 миллионов рублей, в 2021-м — 810 миллионов рублей, в 2022-м — 855 миллионов рублей. Воронцова как акционер компании в виде дивидендов за 2020 год получила 232 миллиона рублей (более новые данные пока недоступны). Помимо многомиллионных дивидендов, Воронцова получает в «Номеко» зарплату в размере 700 тысяч рублей в месяц.

Если дивиденды [в 2021 и 2022 годах] выплачивались так же, как в 2020, то всего нашей бизнес-леди досталось 910 миллионов дивидендами и 33 зарплатой. 944 миллиона рублей!

Как выяснили авторы расследования, все свои деньги «Номеко» получала от клиники «СОГАЗ Медицина». В 2022 и 2021 годах клиника перечислила «Номеко» по полтора миллиарда рублей за некие «услуги по информационному моделированию реализации проекта».

В клиниках «СОГАЗ Медицина», как в 2021 году выяснило «Радио Свобода», лечились ближайший соратник Путина и совладелец страховой группы СОГАЗ Юрий Ковальчук, вице-президент «Газпромбанка» Сергей Фурсенко, бывший полномочный представитель Путина в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. После начала войны в клиниках также лечили наемников ЧВК Вагнера, получивших ранения в Украине. В августе 2022 года клиники были выкуплена топ-менеджерами «Номеко».

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