Дочь Путина Мария Воронцова в 2020 году получила 232 миллиона рублей как акционер собственной компании Главное из расследования соратников Навального
Дочь президента России Владимира Путина Мария Воронцова ежегодно получает сотни миллионов рублей от клиники «СОГАЗ Медицина». Об этом говорится в новом расследовании соратников Алексея Навального.
Воронцова по профессии — врач-эндокринолог. Как выяснили авторы расследования, профессиональная деятельность приносит ей примерно 200 тысяч рублей в месяц: около 110 тысяч она получает за работу в МГУ на факультете фундаментальной медицины, 35 тысяч — в Российской ассоциации эндокринологов, 48 тысяч — в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии Минздрава.
Однако куда большие деньги, утверждается в расследовании, Воронцова зарабатывает как член совета директоров компании «Номеко», учрежденной ей в 2019 году. Как указано на сайте «Номеко», она занимается инновационными технологиями в области медицины. Авторы расследования отмечают, что в разделе «новости компании» на сайте по большей части представлены только поздравления с различными праздниками.
При этом «Номеко», в которой по состоянию на 2022 год работали всего пять человек, ежегодно имеет многомиллионную чистую прибыль: в 2020 году — 600 миллионов рублей, в 2021-м — 810 миллионов рублей, в 2022-м — 855 миллионов рублей. Воронцова как акционер компании в виде дивидендов за 2020 год получила 232 миллиона рублей (более новые данные пока недоступны). Помимо многомиллионных дивидендов, Воронцова получает в «Номеко» зарплату в размере 700 тысяч рублей в месяц.
Если дивиденды [в 2021 и 2022 годах] выплачивались так же, как в 2020, то всего нашей бизнес-леди досталось 910 миллионов дивидендами и 33 зарплатой. 944 миллиона рублей!
Как выяснили авторы расследования, все свои деньги «Номеко» получала от клиники «СОГАЗ Медицина». В 2022 и 2021 годах клиника перечислила «Номеко» по полтора миллиарда рублей за некие «услуги по информационному моделированию реализации проекта».
В клиниках «СОГАЗ Медицина», как в 2021 году выяснило «Радио Свобода», лечились ближайший соратник Путина и совладелец страховой группы СОГАЗ Юрий Ковальчук, вице-президент «Газпромбанка» Сергей Фурсенко, бывший полномочный представитель Путина в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. После начала войны в клиниках также лечили наемников ЧВК Вагнера, получивших ранения в Украине. В августе 2022 года клиники были выкуплена топ-менеджерами «Номеко».