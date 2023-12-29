Канал Хилми Форкс в Telegram

Симоновский районный суд Москвы приговорил блогера Хилми Форкса к трем годам колонии по статье об «изготовлении и распространении порнографических материалов». В последнее время Форкс снимал видео, в которых он появлялся в женском образе, но отмечал, что не идентифицирует себя как трансперсону. После принятия закона о полном запрете «гей-пропаганды» в декабре 2022-го на Форкса пожаловалась депутат Госдумы Яна Лантратова; к ней присоединилась и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Перед тем, как посадить в колонию, Форкса несколько раз задерживали. «Медуза» рассказывает, кто такой Хилми Форкс и как он стал одной из первых жертв нового дискриминационного законодательства.

Хилми Форкс завел блог на ютьюбе в 2014 году. Он снимал видео о своей жизни после переезда в Москву, но в основном был известен как друг трансгендерного блогера Даши Корейки — она подробно рассказывала о своем переходе в соцсетях. С осени 2021-го Форкс начал появляться в своих видео в женском образе, однако изданию «Бумага» он пояснял, что просто чувствует себя мужчиной в женском образе и не идентифицирует себя как трансперсону: «Я не чувствую себя девушкой, не принимаю гормоны и не хочу , просто вижу себя сейчас вот так».

Преследование Форкса началось в январе 2023 года — вскоре после того, как Владимир Путин подписал закон о полном запрете «пропаганды ЛГБТ». На Форкса и Корейку составили протоколы по статье о «пропаганде нетрадиционных отношений и ». На блогеров написала донос депутат Госдумы Яна Лантратова, называющая себя «правозащитницей».

Она сообщила, что обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить блогеров на распространение «пропаганды ЛГБТ» и трансгендерности, а также «трансляцию аморального поведения и оскорбление чувств верующих». «Проблема ведь не в том, что кто-то имеет сексуальную ориентацию или решил сменить пол — это личное дело каждого. Но зачем эту информацию делать публичной и привлекательной? Тем более в таком извращенном формате», — написала Лантратова.

Представители МВД в ответ сообщили, что составили административный протокол на Корейку и Форкса по статье о «пропаганде». Более того, заявило ведомство, оно оценивает действия блогеров по уголовной статье об «изготовлении порнографии».

Форкс уехал из России, но позднее вернулся. «Коллеги-блогеры и друзья предупреждали меня, что оставаться в России может быть опасно, но я верил в лучшее и думал, что я же ничего не нарушаю — значит, мне ничего не грозит», — говорил он «Бумаге».

Первый раз Форкс попал в полицию 12 июля после драки в ресторане «Вкусно и точка» в московском торговом центре (блогер утверждал, что к нему приставал агрессивный незнакомец, который спровоцировал стычку). На Форкса, как следовало из слов его адвоката, составили минимум два протокола по административной статье о мелком хулиганстве. По одному из них блогера оштрафовали, а по второму — назначили 12 суток ареста. В отделе полиции Форкс провел трое суток, при этом с него сняли джинсы — потому что они были подвязаны веревками, которые в камере запрещены.

За несколько дней до этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что полиция отказалась заводить уголовное дело против Форкса, но она «не остановится» и будет это оспаривать. Дело против Хилми в итоге действительно появилось. Мизулина написала об этом в тот момент, когда задержанный после драки в ТЦ блогер сидел в отделе полиции.

Вместе с сообщением Мизулина опубликовала видео, на котором Форкс стоит спиной к камере в отделе полиции и отвечает на вопрос за кадром, что могло стать поводом для возбужденного против него уголовного дела. «Что у вас размещено в телеграм-канале?» — спрашивает его женский голос. «В моем канале? Треш-контент», — отвечает Форкс.

В конце июля Форкс вышел на свободу, отсидев под арестом 12 суток. Вскоре его задержали опять — на этот раз в Санкт-Петербурге. Поводом стало заявление женщины, дочь которой, по ее словам, пожаловалась, что Форкс «во время встречи с фанатами» предлагал им «сменить пол», а затем якобы начал приставать к ней. Сам блогер рассказывал, что девочка подошла к нему сделать фотографию, на которой не было ничего «развратного», а заявление ее мама написала без ведома дочери. Блогера продержали двое суток в изоляторе временного содержания и отпустили.

Вместе с этим Форксу назначили подписку о невыезде по уголовному делу о распространении порнографии. Рассматривать дело суд начал 14 декабря. Уже 27-го был вынесен приговор — три года колонии. Блогера заключили под стражу в зале суда.

«Сложно подобрать слова. Сегодня на потеху толпе показательно отхлестали Хилми. Люди, особенно все те, кто причисляет себя к верующим, радуются страданиям этого молодого человека и желают ему мучений», — написал в телеграме адвокат Константин Ерохин.

Екатерина Мизулина еще в мае, до возбуждения уголовного дела, заявила, что Хилми Форкс был не единственным блогером, на кого она пожаловалась. «О направлении обращений по другим блогерам, пропагандирующим ЛГБТ и , обязательно проинформирую», — добавила она.

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