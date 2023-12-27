Квир-блогера Хилми Форкс приговорили к трем годам колонии по делу о распространении порнографии

Симоновский районный суд Москвы приговорил к трем годам колонии квир-блогера Хилми Форкс (Олейника), признав виновным в изготовлении и распространении порнографических материалов в интернете (пункт «б» части 3 статьи 242 УК РФ). Об этом сообщает московская прокуратура.

Блогера взяли под стражу в зале суде.

В июле глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщала, что в отношении Хилми Форкс возбуждено уголовное дело о распространении порнографии. ТАСС уточняет, что поводом для уголовного дела стал пост в телеграм-канале блогера. По данным телеграм-канала Shot, речь идет о постах «со сценами полового акта», которые были опубликованы в конце 2022 года.

В качестве меры пресечения блогеру назначили подписку о невыезде.

Адвокат Форкс Константин Ерохин сообщал, что его подзащитный признал вину, сотрудничал со следствием, а также «участвовал в перечислении средств благотворительным организациям, которые занимаются вопросами нравственности». По его словам, к моменту подачи заявления на Форкс, телеграм-канал, «к которому были вопросы в связи с распространением порноматериалов», был удален.

«Медиазона» напоминает, что в сентябре блогера задержали на 48 часов после того, как мать одной из фанаток, решивших сделать фото с блогером, сказала, что Форкс говорил подписчикам о смене гендерного маркера.