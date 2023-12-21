Самира Сабзиан Iran Human Rights

В Иране повесили 30-летнюю жительницу страны Самиру Сабзиан, которая была приговорена к смертной казни по делу об убийстве мужа и провела 10 лет в тюрьме. О казни Сабзиан сообщила правозащитная организация .

По информации правозащитников, Сабзиан казнили 20 декабря в тюрьме Гезель Хесар в пригороде Тегерана. О казни заключенной также сообщила еще одна правозащитная организация Hengaw, которая отслеживает нарушения прав человека в Иране. Местные СМИ и власти пока не подтверждали казнь Сабзиан.

Самиру Сабзиан называют «малолетней невестой», или «невестой-ребенком» (child bride). Она жила в Хорремабаде на западе Ирана. В 15 лет девушку выдали замуж, после чего, по словам ее родственников и правозащитников, она систематически подвергалась домашнему насилию. В 2014 году, когда Сабзиан было 19 лет, девушку арестовали по обвинению в убийстве мужа. Суд решил, что Самира должна быть наказана по принципу , фактически приговорив ее к смертной казни.

К тому моменту у Сабзиан было двое детей, один из которых родился незадолго до ареста. За 10 лет, что осужденная провела в тюрьме в ожидании исполнения приговора, ей лишь раз позволили увидеться с детьми — накануне казни.

«Самира на протяжении многих лет была жертвой гендерного апартеида, детского брака и домашнего насилия, а сегодня стала жертвой некомпетентной и коррумпированной машины убийств этого режима. Этот режим существует только за счет убийств и созданной им атмосферы страха», — заявил глава Iran Human Rights Махмуд-Амири Могаддам, комментируя казнь Сабзиан. Он заявил, что высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи и другие лидеры страны должны быть призваны к ответственности за это и другие преступления.

На фоне сообщений о казни Сабзиан Управление верховного комиссара ООН по правам человека и международная правозащитная организация Amnesty International призвали власти Ирана ввести мораторий на смертную казнь.

Самира Сабзиан стала 18-й женщиной, которую казнили в Иране в 2023 году, отмечает Iran Human Rights. По данным правозащитников, с 2010 по 2021 год в стране были казнены не менее 164 женщин. Еще как минимум 16 женщин казнили в 2022-м. В большинстве известных случаев (66%) казненные иранские женщины были осуждены за убийство мужа или партнера.

По законам Ирана, отец и дед по отцовской линии считаются главами семьи и могут решать судьбу дочерей, в том числе выдавать их замуж против воли, рассказывала «Би-би-си» иранская журналистка Асие Амини, которая живет в Норвегии и отслеживает приговоры к смертной казни женщин в Иране.

Девушки, которых вынудили выйти замуж, могут столкнуться с домашним насилием, но получить развод в иранских судах практически невозможно. Как отмечает Iran Human Rights, женщины в Иране не имеют права на развод даже в случаях домашнего насилия или жестокого обращения.

В таких обстоятельствах, рассказывала Амини, женщины нередко начинают задумываться об убийстве мужей-агрессоров. Некоторые из приговоренных к смертной казни признавались, что совершили убийство сами или с чьей-то помощью. «Но почти все они подчеркивали, что, если бы был способ поддержать их в борьбе с насилием, которому они подвергались, они бы не совершили преступление», — заявила журналистка.

Законы Ирана не предусматривают тюремного заключения за убийство, отмечали правозащитники в беседе с «Би-би-си». Тех, кого обвинили в убийстве, приговаривают к наказанию по принципу кисас, пишет Iran Human Rights. После приговора судьбу осужденного решает семья убитого: они могут одобрить казнь, простить осужденного или согласиться на дию — денежную компенсацию за преступление. Такая практика лишает иранские суды возможности учитывать при вынесении приговоров потенциально смягчающие обстоятельства совершения преступления, в том числе жестокое обращение, отмечают правозащитники Amnesty International.

Помимо отсутствия гибкости законов, правозащитники и журналисты, опрошенные «Би-би-си», объясняют множество смертных приговоров в отношении женщин дискриминацией в законах, судах и традициях Ирана. Так, уголовная ответственность для девочек наступает в девять лет, а для мальчиков — в 15, показаниям женщин всегда придается меньший юридический вес, чем словам мужчин, а суд часто заранее настроен против женщины, поскольку судьями и адвокатами в Иране могут быть только мужчины. При этом большинство защитников, которых предоставляет суд, сами в прошлом судьи или прокуроры.

Кроме того, приговоренные к смерти женщины зачастую лишаются поддержки своих родителей, желающих защитить то, что они считают «честью семьи», рассказывала Амини «Би-би-си».