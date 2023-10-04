Маргарите Симоньян причинили «всяко-разный ущерб и страдания» Она предложила взорвать ядерную бомбу над Сибирью. Вот что произошло потом. Без комментариев

Маргарита Симоньян, главный редактор RT и одна из главных российских пропагандисток, в своей программе «Ч.Т.Д.» заявила, что над Сибирью можно устроить «термоядерный взрыв» — и это будет «безальтернативный ядерный ультиматум» странам Запада. Прошло немного времени — и она назвала такое предложение «ересью», а также сообщила, что пожаловалась в полицию на «помощника какого-то депутата», который обвинил ее в намерении нанести ядерный удар по Сибири. Вот что говорила Маргарита Симоньян — и что ей отвечали. Несколько цитат.

2 октября 2023 года

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Я, знаете, дура-баба. Но если произвести где-нибудь над Сибирью ядерный взрыв, то ничего не будет такого страшного.

3 октября 2023 года

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Дмитрий Песков

Давайте не забывать, что Маргарита не работает в каких-то официальных органах власти, поэтому ее слова не всегда отображают официальную позицию.

4 октября 2023 года

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Очень хорошо знаю Маргариту Симоньян. Она настоящий патриот. Маргарита Симоньян не настолько глупа, чтобы предлагать ударить ядерным ударом по своей же территории.

Немного позднее 4 октября 2023 года

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Большая просьба к некоторым отечественным комментаторам. Я ведь тоже умею писать. Заявления в том числе. Есть такая . Ложный донос называется. Побойтесь бога. На всякий случай.

и еще чуть позднее 4 октября 2023 года

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Никакой подобной ереси я, разумеется, не предлагала и предлагать не могла. Такое чудовищное обвинение порочит мою репутацию и наносит мне всяко-разный ущерб и страдания.

С чего начались страдания Маргариты Симоньян

Маргарита Симоньян предложила взорвать ядерную бомбу над Сибирью — это будет «ультиматум» Западу Она считает, что не случится «ничего такого страшного». В Сибири так не думают

С чего начались страдания Маргариты Симоньян

Маргарита Симоньян предложила взорвать ядерную бомбу над Сибирью — это будет «ультиматум» Западу Она считает, что не случится «ничего такого страшного». В Сибири так не думают