Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ / EPA / Scanpix / LETA

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Ее запись показали федеральные телеканалы.

Встреча прошла 28 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «[Президент] уже провел несколько рабочих встреч в Кремле в первой половине дня. Одна из них была „под камеры“ — это встреча с главой Чечни Рамзаном Кадыровым», — сказал он журналистам.

Примерно за час до сообщения о том, что Путин встретился с Кадыровым, агентство РИА Новости написало, что президент России до конца дня проведет встречу, которая «даст ответы на многие вопросы».

В эфире «России 24» показали трехминутный фрагмент встречи — для этого телеканал прервал прямую трансляцию с Московского финансового форума. В начале встречи Путин сказал, что они с Кадыровым «договорились поговорить по ситуации в республике [в Чечне]: в экономике, в социальной сфере». «В целом динамика положительная. Это в значительной степени происходит благодаря вам, вашей команде», — сказал Путин, обращаясь к главе Чечни.

После этого Кадыров заявил, что хочет «похвастаться» действиями чеченских военнослужащих в Украине. Путин передал им «самые наилучшие пожелания» и похвалил их, рассказав, что другие командиры высоко их оценивают. Затем Путин предложил вернуться к обсуждению «ситуации в республике». «В нашей республике особых проблем нету; эти проблемы мы давно решили», — ответил Кадыров, добавив, что в Чечне есть экономические вопросы, в которых «как всегда нужна ваша помощь». После этого трансляция завершилась.

Судя по кадрам, показанным в эфире, Путин и Кадыров не говорили о видео, на котором снято, как сын Кадырова избивает задержанного в СИЗО. Слухи о плохом состоянии здоровья главы Чечни они тоже не обсуждали.

Такие слухи начали распространяться в середине сентября в телеграм-каналах. Появлялась информация, что Кадыров якобы находится на лечении в ЦКБ в Москве. 17 сентября в телеграме Кадырова было выложено видео (где и когда оно было снято, неясно), где он прогуливается в парке и советует «прогуляться на свежем воздухе всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи». Через три дня Кадыров выложил еще одно видео — он подтвердил, что действительно был в ЦКБ, но заявил, что навещал там больного дядю.

25 сентября Кадыров опубликовал видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает жителя Волгограда Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана. Дело расследуется по статье об оскорблении чувств верующих. Кадыров заявил, что гордится поступком сына. Ролик привлек огромное внимание соцсетей и независимых СМИ; по мнению юристов, он мог стать основанием для возбуждения уголовного дела, однако ни одно из силовых ведомств на него не отреагировало. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что не будет комментировать видео, потому что «не хочет».