«Я знаю, что стою одной ногой в могиле. Но настроение праздничное» Супермодель Линда Евангелиста впервые рассказала, что с 2018 года у нее дважды диагностировали рак молочной железы

Линда Евангелиста, 8 февраля 2012 года Amanda Gordon / Bloomberg / Getty Images

Одна из супермоделей 1990-х годов заявила, что в последние пять лет у нее дважды диагностировали рак молочной железы. 58-летняя Евангелиста впервые рассказала об этом в интервью The Wall Street Journal, приуроченном к выходу книги «Linda Evangelista Photographed by Steven Meisel» в сентябре.

По словам Евангелисты, впервые врачи поставили такой диагноз в декабре 2018 года во время плановой маммографии. «Я хотела оставить все позади и не иметь с этим дел, я выбрала двустороннюю мастэктомию (удаление молочной железы — прим. „Медузы“). Я думала, что все в порядке и я готова к жизни. Рак молочной железы меня не убьет», — рассказала она.

В июле 2022 года, говорит Линда Евангелиста, она почувствовала уплотнение в груди, после чего сразу же обратилась к онкологу, который посчитал, что ничего не случилось. После магнитно-резонансной томографии у бывшей модели заподозрили рак молочной железы.

Разговаривая с хирургом, Евангелиста сказала, чтобы врач не беспокоился о внешнем виде груди. «Вырой дыру в моей груди, — сказала ему Евангелиста. — Я не хочу, чтобы это выглядело красиво. Я хочу, чтобы ты ее раскопал. Я хочу увидеть дыру в груди, когда ты закончишь. Ты меня понял? Я не собираюсь умирать из-за этого».

По словам Евангелисты, за неделю она превратилась из человека, думающего, что у нее нет рака, в человека, которому пришлось столкнуться с облучением и химиотерапией. «Я просто перешла в режим, который был мне знаком — просто делай, что нужно и пройди через это. Это то, что я и сделала». Не так давно онколог, контролировавший послеоперационное лечение Евангелисты, сказал ей, что прогноз «хороший». «Почему не „отличный“?» — спросила у него Евангелиста. Врач сообщил, что есть риск, что ей вновь поставят такой диагноз.

Евангелиста говорит, что ее будущее неопределенно, что делает драгоценным каждый день. «Я знаю, что стою одной ногой в могиле, но настроение праздничное», — сказала она The Wall Street Journal, добавив: «Я так рада, что живу, все остальное — лишь бонус».

По словам Евангелисты, она держала в тайне происходившее с ней, но сейчас пришло время открыто рассказать об этом опыте.

Лишь несколько человек знали. Я просто не из тех, кто должны всем делиться. Я думала про себя: «Когда-нибудь я расскажу об этом, но пока я переживаю это — ни в коем случае». Я не хочу, чтобы Daily Mail ждала меня за дверью, как они делают всякий раз, когда что-то происходит. «Линду увидели впервые после бла-бла-бла».

Линда Евангелиста — супермодель 1990-х годов — к 2017 году перестала появляться на публике и почти не выкладывала свои фото в инстаграме, где у нее были сотни тысяч подписчиков. Таблоиды публиковали снимки Евангелиста, сделанные папарацци, и отмечали, что ее фигура изменилась. В сентябре 2021 года Евангелиста впервые объяснила, что перемены в ее внешности связаны с осложнением от косметической процедуры, которая, по словам бывшей модели, «жестоко изуродовала ее». Речь шла о неинвазивной процедуре под названием криолиполиз. Ее применяют для уменьшения локальных жировых отложений под действием низких температур.

Евангелиста в 2015-2016 годах прошла курс криолиполиза на аппарате CoolSculpting от американской компании Zeltiq Aesthetics, из-за чего у нее выявили редкое осложнение — парадоксальную жировую гиперплазию, при которой жировые отложения после процедуры не уменьшаются, а разрастаются.

«Это состояние не только лишило меня средств к существованию, но и погрузило в порочный круг депрессии, глубокой печали и отвращения к самой себе. Из-за этого я стала затворницей», — говорила Евангелиста в сентябре 2021 года.

В 2021 году бывшая модель подала в суд на Zeltiq, потребовав возместить ущерб, который она оценила в 50 миллионов долларов. Компания отвергла претензии Евангелисты. В июле 2022 года стороны заключили мировое соглашение, условия которого не раскрывались. Евангелиста сказала WSJ, что не связывает диагностированный рак молочной железы с CoolSculpting.

Линда Евангелиста намерена передать выручку от продажи книги «Linda Evangelista Photographed by Steven Meisel» одной из организаций, исследующий рак молочной железы.

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