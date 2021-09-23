Супермодель Линда Евангелиста рассказала, почему перестала появляться на публике. Она оказалась «жестоко изуродована» после косметической процедуры

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Линда Евангелиста, 2013 год Anthony Behar / Sipa / Vida Press

Супермодель Линда Евангелиста в последние годы не появлялась на публике, потому что была «жестоко изуродована» из-за побочного эффекта от косметической процедуры. Об этом Евангелиста рассказала в своем инстаграме.

Сегодня я сделала большой шаг к исправлению ошибки, от которой страдала и которую держала в тайне более пяти лет. Мои подписчики задавались вопросом, почему я больше не работаю, хотя [модельные] карьеры моих сверстников процветают.

Причина в том, что меня жестоко изуродовала процедура Zeltiq CoolSculpting. Она привела к противоположному эффекту. Она не уменьшила, а увеличила мои жировые клетки и навсегда изменила меня. Не помогли даже две болезненные корректирующие операции. Я осталась, как писали СМИ, «неузнаваемой».

У меня развилась парадоксальная жировая гиперплазия, о риске которой меня не предупредили перед началом процедуры. Это состояние не только лишило меня средств к существованию, но и погрузило в порочный круг депрессии, глубокой печали и отвращения к самой себе. Из-за этого я стала затворницей.

Процедура, о которой упомянула Евангелиста, применяется для уменьшения локальных жировых отложений с помощью низких температур. Она называется криолиполиз. CoolSculpting — название аппарата для криолиполиза, который продает американская компания Zeltiq. На сайте аппарата сказано, что он одобрен Управлением по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA). Парадоксальная жировая гиперплазия считается редким побочным эффектом криолиполиза, при котором жировые отложения после процедуры не уменьшаются, а разрастаются.

В своем посте Евангелиста упомянула о судебном иске из-за результатов процедуры и заявила, что «устала так жить»: «Я хотела бы выйти из дома с высоко поднятой головой, несмотря на то, что я больше не похожа на саму себя».

На Евангелисту подписаны более 900 тысяч пользователей инстаграма. За полдня после публикации ее пост собрал 60 тысяч лайков и множество комментариев со словами поддержки. Их писали в том числе знаменитости: актриса Гвинет Пэлтроу, стилист Карла Уэлч, креативный директор модного дома Moschino Джереми Скотт, дизайнер Брендон Максвелл, модель Карен Элсон.

Линда Евангелиста — супермодель, получившая известность в 1990-х годах вместе с Клаудией Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Kейт Мосс, Кристи Терлингтон. Евангелиста снялась для более чем 700 журнальных обложек и стала автором фразы «Мы с Кристи не вылезаем из кровати меньше чем за 10 тысяч долларов». Эта фраза получила известность в слегка измененном виде (упоминание Кристи Терлингтон из нее исчезло), а Евангелиста жалела, что ее произнесла. В последние годы бывшая модель не появлялась на публике и практически не выкладывала в инстаграме собственные фото. Таблоиды публиковали снимки экс-модели, сделанные папарацци, и отмечали ее изменившуюся фигуру.

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Ольга Корелина