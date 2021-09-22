Ума Турман написала колонку против закона о запрете абортов в Техасе Она рассказала, что сама еще подростком была вынуждена сделать аборт. И назвала это самой мрачной своей тайной

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Andreas Rentz / Getty Images

Голливудская актриса Ума Турман написала для газеты The Washington Post колонку, в которой раскритиковала принятый в Техасе закон об абортах. Он запрещает женщинам прерывать беременность после того, как у плода обнаружили сердцебиение. Его регистрируют примерно на шестой неделе, когда, по словам правозащитников, многие женщины еще не знают о своей беременности. Ума Турман заявила, что этот закон лишает женщин права выбора, — и рассказала, что в подростковом возрасте сама прервала беременность, которую хотела сохранить, но к которой была не готова. «Медуза» перевела колонку актрисы.

Я следила за новостями о радикальном законе против абортов в Техасе с большим сожалением и чем-то похожим на ужас. Теперь, в надежде отвести скандал в сторону от уязвимых женщин, на которых этот закон окажет немедленное воздействие, я делюсь своим собственным опытом. Возможно, вас не интересует мнение актрисы, но в свете негодования, [направленного в сторону этих женщин], я чувствую, что должна встать на их место.

Я начала актерскую карьеру в 15 лет и работала в обстановке, где я зачастую была единственным ребенком в комнате. В позднем подростковом возрасте я случайно забеременела от мужчины гораздо старше себя. Я жила на чемоданах в Европе, далеко от своей семьи и только собиралась начать карьеру. Я изо всех сил пыталась понять, что мне делать. Я хотела оставить ребенка, но как?

Я позвонила домой. Моя мама была тяжело больна и лежала в больнице. Мой папа отправился к ее постели, чтобы обсудить возможные варианты для меня. До этого мы никогда не говорили о сексе; это было в первый раз и это было ужасно для всех нас. Они спрашивали о моих отношениях (они были нежизнеспособны) и предупреждали, как трудно будет растить ребенка самой в подростковом возрасте. Мои детские фантазии о материнстве безнадежно развеивались, пока я взвешивала ответы на их весьма конкретные вопросы. Я только начинала карьеру, и у меня не было возможности обеспечить надежную крышу над головой даже самой себе. Мы решили, что я не справлюсь с беременностью и что прервать ее будет правильным выбором. Тем не менее, мое сердце было разбито.

Моя подруга в Германии, которая была старше меня, предложила мне помощь. В кабинете ее врача в Кельне мне сделали местную анестезию и прервали беременность. Я лежала на столе, пока доктор, добрый человек, проводил аборт, объясняя мне каждый этап процесса. Мне было ужасно больно, но я не жаловалась. Во мне было столько стыда, что мне казалось, что я заслуживаю боли.

Мои пальцы были плотно сомкнуты на груди, и когда процедура завершилась, врач посмотрел на меня и сказал: «У вас красивые руки — вы напоминаете мне мою дочь». Этот единственный жест человечности отпечатался в моей памяти как одно из самых ярких проявлений милосердия, которые я испытывала в своей жизни. В его глазах я была человеком, я была дочерью, я все еще была девочкой.

В этой истории много боли. До сих пор это была моя самая мрачная тайна. Сейчас мне 51 год, и я делюсь с вами этой историей из дома, где я вырастила троих детей — свою гордость и счастье. Моя жизнь была необычайной, временами она была наполнена горем, испытаниями, потерями и страхом, как и жизни столь многих женщин, — но также отмечена, как и их жизни, мужеством и состраданием. Я зачала своих детей с мужчинами, которых любила и которым доверяла достаточно, чтобы решиться принести ребенка в этот мир. Я не жалею о пути, который прошла. Я приветствую и поддерживаю женщин, которые сделали иной выбор. Аборт, сделанный в подростковом возрасте, был самым трудным решением в моей жизни, которое заставило меня страдать тогда и печалит меня даже сейчас. Но это был путь к жизни, полной радости и любви. Решение не сохранять ту раннюю беременность позволило мне вырасти и стать матерью, которой я хотела и должна была стать.

Я ничего не выиграю от этого признания и, возможно, многое потеряю. Это решение нанесло мне до сих пор не заживающую рану. Но я надеюсь, что рассказ о нем поможет девочкам и женщинам, которые испытывают стыд за то, от чего они не могут защитить себя, и за то, что лишены власти над собственной судьбой. Могу вас заверить, на этом столе никто не оказывается по доброй воле.

Техасский закон об абортах вступил в силу без рассмотрения в Верховном суде, что (в немалой степени из-за отсутствия идеологического разнообразия) создает основу кризиса прав человека для американских женщин. Этот закон — еще один инструмент дискриминации тех женщин, которые находятся в неблагополучном экономическом положении, а зачастую и их партнеров. Женщины и дети из богатых семей сохраняют за собой все возможности выбора и мало рискуют.

Я также горюю из-за того, что этот закон настраивает гражданина против гражданина, создавая новых линчевателей. Они будут охотиться на этих обездоленных женщин, отказывая им в праве не иметь детей, о которых они не могут позаботиться, или уничтожая их надежды на будущую семью, которую они могут выбрать.

Всем вам — женщинам и девушкам Техаса, опасающимся вреда и преследования со стороны хищных охотников за головами; всем женщинам, возмущенным тем, что государство отбирает у нас права на наши тела; и всем вам, кого сделали уязвимыми и подвергли стыду из-за того, что у вас есть матка — я говорю: я вижу вас. Имейте мужество. Вы прекрасны. Вы напоминаете мне моих дочерей.

Подробно про закон против абортов в Техасе

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Подробно про закон против абортов в Техасе

В Техасе почти полностью запретили аборты. Исключений нет даже для подростков, жертв изнасилований и инцеста Тот, кто подаст в суд на врача, может получить 10 тысяч долларов

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой

Перевела Ольга Корелина